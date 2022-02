Tunisie: L'EST prépare sa deuxième sortie africaine - Départ demain pour Alger

Pour assurer les conditions optimales de préparation, le bureau directeur a affrété un avion spécial pour rallier, demain, la capitale algérienne.

Après un long repos qui a duré un peu plus de deux mois, les "Sang et Or" retrouvent un rythme de compétition assez élevé en raison de leurs engagements continentaux.

Ce samedi, ils disputeront la 2e journée de la phase de groupes. Pour l'occasion, ils auront à faire un déplacement dans la capitale algérienne où ils seront les hôtes du CR Belouizdad. L'hôte algérois est un dur morceau avec lequel il faut composer dans le Groupe C. Leader du championnat algérien, le CR Belouizdad a l'avantage d'être plus compétitif que l'EST sachant que la Ligue Professionnelle algérienne 1 n'est pas à l'arrêt, contrairement à la Ligue 1 qui ne reprend du service que ce week-end. Par ailleurs, les Algérois, qui ont tenu en échec les Etoilés vendredi dernier, leur ont posé bien des problèmes. Il était clair que la compétitivité des Algérois a lourdement pesé dans la balance. De quoi mettre en garde Radhi Jaïdi qui partira demain à Alger en technicien averti : l'explication de ce samedi contre le CR Belouizdad sera le match le plus difficile de cette phase de groupes.

Notons que, pour assurer les conditions optimales de préparation, le bureau directeur a affrété un avion spécial pour rallier demain la capitale algérienne.

Les matches amicaux pour rester compétitifs

Le championnat était, certes, à l'arrêt, mais la longue trêve hivernale a été bénéfique pour le staff technique "sang et or" qui en a profité pour bien préparer les nouveaux venus en les aidant à s'intégrer dans le groupe. Et au vu de la prestation de Kingsley Eduwo, Sabir Bougrine et, à un degré moindre, Hani Amamou, du bon travail a été fait durant la trêve hivernale. Seul bémol : le manque de compétition à cause de l'arrêt du championnat. Pour compenser ce manque de temps de jeu, le staff technique a programmé bon nombre de matches amicaux. Par ailleurs et au lendemain du match de Galaxy FC, une rencontre amicale a été disputée contre l'AS Réjiche. La rencontre s'est soldée par un match nul, deux buts partout. Les buts espérantistes ont été l'œuvre de Mohamed Ali Ben Hammouda et Farouk Mimouni. Ces deux joueurs ont fait de courtes apparitions contre le Galaxy FC samedi. Rached Arfaoui, qui a fait également son entrée en cours de jeu contre les Botswanais de Galaxy, a participé aussi au match amical contre l'AS Réjiche au même titre que les autres joueurs pas encore prêts à 100%, Ilyès Chetti et le capitaine Khalil Chammam, notamment.

Un trio arbitral égyptien

La Confédération africaine de football a désigné un trio arbitral égyptien pour officier le match CR Belouizdad-EST. L'arbitre central Mohamed Adel sera assisté par ses compatriotes Samir Jamal Saad et Ahmad Taoufik.