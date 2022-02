Tunisie: La semaine de l'entreprise

Les entreprises tunisiennes participent au "Qatar Matchmaking Event 2022"

Qatar Matchmaking Event 2022 est un événement virtuel organisé par EEN Qatar / Qatar Development Bank dans le cadre des services Tasdeer en partenariat avec le ministère du Commerce et de l'Industrie du Qatar, visant à rassembler, du 22 au 24 février courant, les meilleurs entreprises et distributeurs pour discuter et développer de futurs partenariats avec des entreprises internationales. Le Cepex a appelé les entreprises tunisiennes à participer à cet évènement qui regroupe les professionnels exerçant dans plusieurs activités, à savoir le BTP, matériaux de construction et équipements électriques, plastique et emballage, industrie papetière, industries chimiques, produits de grande consommation, produits alimentaires et boissons, services TIC et industries pharmaceutiques.

Le Groupe Siame, préparé à un tournant vers les solutions de comptage intelligent

A l'instar de la majorité des sociétés cotées, la Siame a été affectée, en 2020, par les retombées de la crise pandémique du covid-19. Les ventes ont enregistré une baisse et la rentabilité a pu être préservée via une optimisation des charges d'exploitation.

L'avenir pour le Groupe Siame s'annonce prometteur. Le projet "Smart Grid" lancé par la Steg en 2019 pour une enveloppe totale de 1 milliard de dinars, représente une opportunité unique à saisir par la Siame. Le Groupe s'est bien préparé à ce tournant vers les solutions de comptage intelligent, ces dernières années, avec la création d'une nouvelle filiale, la société Innov-Alliance-Technology "I@T". Cette nouvelle filiale devrait permettre à la Siame de monter en compétence technologique et d'être pionnière en Afrique et dans la région du Moyen-Orient dans les solutions intégrées de "Smart metering".

Huit entreprises tunisiennes au Salon "Première Vision Paris 2022"

Huit entreprises tunisiennes opérant dans le secteur du textile ont particpé récemment au Salon "Première Vision Paris 2022", qui s'est déroulé à Villepinte, du 8 au 10 février.

Le Salon "Première Vision Paris" est un rendez-vous biannuel des professionnels de la mode créative. Il s'agit également d'un événement destiné à accompagner et à promouvoir la créativité des entreprises grâce à un panorama complet de matières premières et de services dédiés.

Fipa -- "Entreprendre et investir en Tunisie"

L'Agence de Promotion de l'Investissement extérieur (Fipa) organise en collaboration avec l'ambassade de Tunisie en France, le 26 février 2022, à la Maison de la Tunisie, à Paris, un forum sur le thème "Entreprendre et investir en Tunisie : structures et mécanismes d'accompagnement".

L'Agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant (Aneti) et la Tunisian Foreign Bank (TF Bank) prennent part à cet événement destiné aux Tunisiens résidents en France. Ce forum a pour but d'informer les Tunisiens résidents en France des mécanismes nécessaires pour entreprendre et investir en Tunisie.