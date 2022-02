Togo: Le confrère Bonéro assigné en justice par Fabre

Atteinte à l'honneur, diffamation, pourquoi le président de l'Alliance nationale pour le changement, a t-il assigné Bonéro Bétum Lawson le journaliste, Directeur de "La Nouvelle" en justice ?

Parce-qu'ayant publié des informations portant atteinte à l'honneur, à l'estime et à la réputation de Jean Pierre Fabre, le journaliste assigné, devra comparaître le 23 février prochain en audience et par- devant le Tribunal de première instance de Lomé statuant en matière correctionnelle au Palais de justice de ladite ville.

Cependant il est demandé au Tribunal de première instance de Lomé de " statuer sur les faits d'atteinte à l'honneur, diffamation et de publication de fausses nouvelles, prévus et punis par les dispositions des articles 289, 290, 955 et suivants du nouveau code pénal ".

A la vérité, devenu très actif sur les réseaux sociaux, le journaliste dont l'organe interdit de parution, aurait tenu des propos jugés malveillants par l'ex chef de fil de l'opposition qui à son tour fait recours à la justice.

" La position de JPF dans l'affaire de pétrolegate ne doit étonner personne. Elle rejoint celle de Trimua et Bawara à juste titre. Derrière le scandale de petrolegate qui éclabousse les Adjakly, il y a Faure Gnassingbé qui ne veut punir personne parce que c'est un mangeons club. Mais avant d'atteindre FEG, il y a un certain Barry Moussa Barqué le plus grand filou de la République. Et le fils spirituel de Barque se trouve être un certain Jean Claude Delava, l'actuel SG de l'ANC. Et les Adjakly ne sont pas non plus loin des Fabre parce qu'ils ont des alliances de famille. C'est comme pendant longtemps Fabre qui jure n'avoir jamais pris un franc du régime, recevait de gros soutiens financiers de Gervais Djondo, l'un des plus grands barons du régime auquel il est également lié par alliance familiale " a tenu Bonéro Lawson

Et de poursuivre, " Il est temps que les Togolais identifient dans quel camp joue JPF. Ce monsieur est un allié du pouvoir qui travaille pour maintenir FEG au pouvoir contre la volonté du peuple. Les éléments d'appréciation objectifs sont là et il revient à chacun de tirer les leçons sur le parcours d'un homme qui dit sans honte qu'on peut faire une chose et son contraire ".

" Vous JPF, vous êtes quelqu'un de trop hautain, suffisant, méprisant, imbu de sa personnalité, rancunier et dictateur plus que Gilchrist Olympio et FEG ", a t-il conclu.