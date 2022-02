Somalie: "Agissez maintenant pour sauver des millions de Somaliens de la famine" - Appel de Trocaire et d'autres ONG humanitaires

Des sécheresses de plus en plus sévères affectent la Somalie et causent des déplacements de populations.

Mogadiscio — En Somalie, un million et demi d'enfants, soit près de la moitié de la population des moins de cinq ans, risquent de souffrir de malnutrition aiguë à cause de la sécheresse qui a touché plus de quatre millions de personnes.

C'est ce qui ressort de l'évaluation de la sécurité alimentaire et de la nutrition en Somalie publiée par l'UNICEF la semaine dernière, qui indique qu'environ un quart des 1,4 million d'enfants touchés par les pénuries alimentaires, soit 329 500 enfants, risquent de mourir s'ils ne reçoivent pas un traitement spécifique contre la malnutrition aiguë sévère.

Le responsable de la communication de l'UNICEF en Somalie, Victor Chinyama, a également tiré la sonnette d'alarme sur le manque d'eau potable qui met en danger la santé de millions de Somaliens. Le manque d'eau a provoqué des épidémies de maladies infectieuses, comme la rougeole et le choléra.

La catastrophe humanitaire est due à trois saisons consécutives de sécheresse, qui ont aggravé une situation déjà compromise par les conflits dans plusieurs régions du pays. L'impact sur les communautés pastorales est particulièrement grave. Les pénuries d'eau ont contraint les familles à migrer vers les centres urbains, venant s'ajouter aux 2,9 millions de personnes déjà déplacées par les conflits et le changement climatique. Depuis novembre de l'année dernière, le prix de l'eau dans certaines des zones les plus touchées a augmenté jusqu'à 72 %.

Les personnes déplacées les plus vulnérables, en particulier les femmes et les filles, sont victimes de violence et d'exploitation, tandis que les enfants risquent d'être enlevés et recrutés par des groupes armés, comme al-Shabaab.

"Un effort immédiat de la communauté internationale est nécessaire", a déclaré Trocaire, la Caritas irlandaise, dont l'équipe a effectué une mission d'évaluation dans le district de Luuq à Gedo, dans le centre-sud de la Somalie, où Trocaire gère le principal établissement de santé.

Trocaire rappelle que "le 23 décembre, les partenaires humanitaires ont publié le Plan de réponse humanitaire (HRP) 2022 pour la Somalie, demandant 1,46 milliard de dollars pour venir en aide à 5,5 millions de personnes parmi les plus vulnérables." "Jusqu'à présent, moins de 2 % des fonds nécessaires sont venus des donateurs. Le Consortium des ONG somaliennes, dont Trocaire est membre, exhorte les donateurs à agir au plus vite pour éviter une catastrophe. La communauté internationale doit écouter et agir maintenant."