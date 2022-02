Angola: Le parcours synodal des petites communautés chrétiennes ouvertes et accueillantes

Luanda — " Après huit ans de service en Italie, j'entre dans la paroisse de la Sagrada Família, née récemment dans le quartier de Desvio da Barra, l'une des nombreuses nouvelles banlieues anonymes de Luanda ", explique le père Luigino Frattin, prêtre de la Société pour les missions africaines (SMA) revenu dans le diocèse de Caxito qu'il avait quitté en 2013. J'ai laissé un Angola en pleine croissance économique, avec de bonnes perspectives de développement", explique le missionnaire.

A mon retour, j'ai trouvé un pays blessé par le malaise social, et pas seulement. Il y a la misère économique, le chômage, surtout chez les jeunes, les salaires sont bloqués, les gens ont du mal à joindre les deux bouts. Mais il y a aussi un malaise moral et spirituel qui laisse les gens à la merci de la perte des valeurs et de la corruption qui pollue les relations humaines à tous les niveaux".

Parlant du parcours synodal des petites communautés chrétiennes dans lesquelles il sert, le Père Frattin a dit que dans les petites communautés les chrétiens s'efforcent de marcher ensemble chaque jour dans la coresponsabilité et dans l'engagement de grandir dans la foi et la charité, en n'oubliant personne. "Il s'agit maintenant d'élargir cet esprit synodal, de le faire vivre vers l'extérieur, en intégrant les nouveaux arrivants, en valorisant leurs dons, en les faisant se sentir à l'aise dans une communauté ouverte et accueillante."

La paroisse confiée à SMA englobe une zone de nouveaux quartiers, de maisons, de cabanes en tôle, de cottages en brique et de blocs de béton, qui poussent à perte de vue, à proximité de l'endroit où sera construit le nouveau port de Luanda. A proximité, les terrains sont presque tous occupés par des habitants de la ville, qui fuient les banlieues insalubres et surpeuplées, devenues des zones de guerre en raison de la présence de bandes de voyous qui se livrent au vol et à l'extorsion.