Afrique Centrale: Challenge Equator 24 - Les organisateurs annoncent la 3e édition de la course cycliste

Après onze longues années de rupture, les promoteurs de la course cycliste caritative dénommée "Challenge Equator 24" entendent revenir sur la scène en lançant, entre les mois d'août et septembre prochains, la troisième édition. Une étape charnière pour préparer la quatrième avec éclat en 2023.

" Nous ferons une course de trente coureurs pour une bonne visibilité avec un budget assez bien pour satisfaire tout le monde. On se prépare pour faire une course grandiose en 2023 ", a déclaré Patrick Nzé, le coordonnateur du projet.

Pour préparer 2023, les organiseurs ont pensé allonger le kilométrage de la troisième édition. La course partira de Pointe-Noire. Un parcours de 100 km dans la capitale économique mettra, à l'effet, les coureurs dans le grand bain avant d'entamer Dolisie et enchaîner avec les autres étapes du circuit qui les mènera jusqu'à la frontière entre le Congo et le Cameroun. La course placera trente coureurs constitués en équipes de professionnels, amoureux du cyclisme et les touristes animés par le souci de découvrir le Congo.

" En 2011 lors de la deuxième édition, nous avions fait neuf jours d'affilée entre Brazzaville et Ouesso. Je vais inviter quelques professionnels dans le cadre touristique. Les gens qui veulent découvrir le Congo, y compris les amoureux du cyclisme. La dernière fois, les touristes étaient intéressés par le paysage. Aujourd'hui, nous avons des routes qui sont toutes faites. Nous avons les infrastructures routières. Nous allons partir de Pointe-Noire jusqu'à la frontière du Cameroun. Dans chaque contrée, chaque département, nous allons présenter la région et sa spécialité ", a commenté le coordonnateur du projet.

Lever des fonds pour construire des écoles

L' Equator 24 a l'ambition de devenir un événement cycliste annuel, recevant la même couverture médiatique que les tours du Rwanda, du Cameroun et Tropicale Anissa Bongo. Il est organisé dans le but de promouvoir le cyclisme congolais. " Il y a beaucoup de compétitions à venir en Afrique. Nos cyclistes ont la volonté, mais n'ont pas de compétitions. Ils ont beaucoup aimé le projet, car cela leur fait une mise en jambes ", a expliqué Patrick Nzé.

Au-délà de l'événement sportif, l' Equator 24 souhaite mobiliser les énergies des entreprises et des privés sur l'importance de créer un partenariat durable dans l'éducation. L'un des volets de ce projet, faut-il le préciser, consiste à lever des fonds pour construire des écoles dans les villages. " Il y a un constat qui est réel. Les élèves parcouraient de longues distances à pied pour aller étudier à Dolisie. Notre projet de construire les écoles va réduire ces déplacements. Il y a une nécessité de former les natifs de ces villages à l'enseignement et à la médecine en cas d'urgence ", a souligné le coordonnateur du projet.

La première édition, rappelons-le, a été lancée en 2010 par Fréderic Nzé, un Congolais vivant en Angleterre, patron des entreprises Euristix (Société de conseil en gestion des risques financiers en Angleterre) et Oakam (entreprise de crédits de consommation en droit en anglais). Il avait pris un groupe de coureurs amateurs et professionnels d'Afrique centrale, tous passionnés par l'éducation et le sport en Afrique. La deuxième édition, quant à elle, s'est déroulée du 15 au 30 septembre 2011, entre Brazzaville et Ouesso, en onze étapes.

Pour la troisième édition, les organisateurs veulent créer des conditions pour boucler la course le 15 août. C'est une compétition au terme de laquelle les prix seront décernés aux meilleurs coureurs. " Nous comptons l'organiser au mois d'août-septembre. Mais nous voulons faire l'arrivée le jour des festivités. Comme le parcours est plus long, cela ne prendra plus neuf jours. Nous pouvons aller avec des repos, puisque le kilométrage s'est allongé ", a-t-il conclu.