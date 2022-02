Afrique: Energie et technologie - Trois entreprises égyptiennes entendent investir au Congo

Lors d'une série d'échanges avec le ministre de la Coopération internationale et de la Promotion du partenariat public-privé, Denis Christel Sassou Nguesso, les dirigeants des sociétés Madkour, El Sewedy Electrometer et Benya ont émis le souhait d'apporter des financements et leurs expertises dans la réalisation de divers projets au Congo, en lien avec l'énergie et les technologies.

Le représentant de la société Madkour, Mohamed Sakr, a manifesté auprès du ministre Denis Christel Sassou Nguesso son intérêt pour reprendre et remettre en état la Congolaise des panneaux solaires (Copasol) implantée à Oyo, dans le département de la Cuvette. En construction depuis novembre 2011, la Copasol a été initiée à l'effet de devenir le premier fournisseur des produits, systèmes et services photovoltaïques en Afrique, avec un capital de 1 820 000 000 FCFA. Malgré les millions de dollars dépensés par l'Etat congolais, les ateliers de la Copasol tournent toujours à vide et l'entrée en production proprement dite de cette industrie se fait attendre.

À cet effet, la société Madkour envisage de relever le défi. Forte de son expérience de plus de trente ans dans le secteur de l'énergie, la firme égyptienne entend devenir un partenaire privilégié du Congo dans la production d'une électricité verte.

De son côté, le président directeur général de la société El Sewedy Electrometer, Emad Elsewedy, a indiqué que sa structure prévoit de mettre en place une usine de fabrication de compteurs électriques, afin de contribuer à l'amélioration des services du fournisseur national d'énergie électrique en lui permettant de se doter de dispositifs intelligents capables de répondre efficacement à des problématiques techniques et financières.

Le dernier projet présenté au ministre a été porté par le groupe Benya, qui veut mettre son expertise dans le domaine des communications électroniques. Le vice-président de son pôle Technologie, Tarek Shamekh, a indiqué que Benya souhaite notamment participer au déploiement du réseau de fibre optique à travers le pays et intervenir dans la gestion des data-centers, afin d'ouvrir de nouvelles perspectives de développement du secteur du numérique.