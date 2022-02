Afrique: Un partenariat de sensibilisation au service de la jeunesse gabonaise

L'association Yemaly, présidée par Géraldine Robert Yema et la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS) dirigée par Séverin Anguilé, ont officialisé leur partenariat le 10 février dernier à Libreville. Le partenariat consiste ou participe à la protection de la jeunesse gabonaise, à éveiller leur rêve sportif, établir et developper un cadre propice à la matérialisation de leurs rêves, créer une passerelle vers l'international pour les meilleurs athlètes, inculquer des valeurs fortes aux jeunes hommes et femmes de demain.

Le caractère sacré de la jeunesse gabonaise est mis en valeur par l'association Yemaly et la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS). Le partenariat entre les deux parties participe à inculquer des valeurs fortes aux jeunes hommes et femmes de demain. Le Directeur de la CNAMGS, Séverin Anguilé estime que cette collaboration est d'autant plus bienvenue car la société actuelle est caractérisée par des nombreux maux

Poursuivant ses propos, le patron de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS) soutient qu'une population forte produit une économie forte. Et d'ajouter que cette stratégie vise donc via ce partenariat , à donner aux populations vulnérables concernées , les moyens de faire face aux difficultés du quotidien.

" A ce sujet, l'une des cibles identifiées est la jeune fille. Elle est la femme et la mère demain qui élèvera les enfants du Gabon. Aussi, est-il nécessaire de la mettre à l'abri des maux qui minent notre société. Pour ce faire, il importe de faire preuve d'imagination , pour ne pas dire d'innovation".

Géraldine Robert Yema, Président de l'Association Yemaly, consciente du potentiel sportif de son pays, explique que l'association dont elle a la charge, vise à offrir aux jeunes sportifs, un accompagnement technique et psychologique. " L'association est caractérisée par des valeurs d'humilité, de partage , d'entraide aide dépassement de soi" souligne t-elle. Et de précisé par la suite que Yemaly vise aussi au développement et à la vulgarisation du basketball au Gabon en mettant à disposition des jeunes, des professionnels avérés de la balle orange.

Il faut ajouter à des fins utiles que Yemaly poursuit plusieurs objectifs. L'on peut noter par eux : développer le sens de responsabilité de la jeune fille vis à vis de ses études, de sa famille, de son quartier, de sa communauté... Autonomiser les jeunes filles de manière à améliorer leur prise de décision dans le domaine de la santé sexuelle, favoriser le leadership des femmes en supprimant les obstacles structurels , sociaux et culturels dont sont victimes les jeunes filles afin de permettre à ces dernières d'exercer une influence équitable sur les décisions à apprendre.