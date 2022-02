Congo-Brazzaville: Linafoot/Ligue 1 - Panda bat Dauphin noir, résultat du match Bazano - Etoile du Kivu suspendu

Le club de Likasi a signé sa troisième victoire de la saison face à Dauphin noir, et la Ligue nationale de football (Linafoot) va se pencher sur un nouveau litige entre Bazano et Etoile du Kivu.

C'est clairement dans le dur que se retrouve l'AS Dauphin noir de Goma. Battu par le FC Saint-Eloi Lupopo au match précédent de la 27e édition du championnat de la Linafoot, le club du Nord-Kivu a prêté à nouveau le flanc, le 15 février, au stade Kikula de Likasi, dans la province du Haut-Katanga, au club local de l'US Panda B52. Abel Nyembo a inscrit l'unique but de la partie à la 87e mn, concrétisant la mainmise de son équipe dans les derniers instants du match.

Cependant, l'équipe entraînée par le coach John Birindwa compte dix-neuf points, occupant la 9e position au classement provisoire. L'US Panda B52 réalise la bonne affaire en totalisant dix-huit points et grimpe à la 10e place. Notons que c'est la troisième victoire du club coaché par Idalgo Kalala après seize matches.

La Linafoot, a-t-on appris, a suspendu le résultat du match entre la Jeunesse sportive Groupe Bazano et l'Etoile du Kivu de Bukavu. Cette rencontre, disputée le 9 février au stade Frédéric-Kibasa-Maliba de Lubumbashi, n'était pas allée à son terme. L'organisateur du championnat national de football en République démocratique du Congo a indiqué dans un tweet : "Le résultat du match JS Groupe Bazano vs FC Étoile du Kivu est suspendu. Il était arrêté à la 95e minute à la suite du refus des joueurs de l'Etoile du Kivu après un pénalty accordé à Bazano ". Les deux équipes étaient à égalité d'un but partout lorsque l'arbitre de la partie a accordé ce penalty controversé au club de Lubumbashi.

La Linafoot va donc se pencher sur ce litige. En attendant, Bazano garde ses vingt et un points précédemment acquis, classé 8e derrière Don Bosco qui est à la 7e place avec le même nombre de points. Etoile du Kivu, vainqueur de Lubumbashi Sport le dimanche dernier par 2-1, a quinze points et se retrouve à la 13e position à cause du nombre de ses défaites, soit sept, par rapport aux autres clubs concurrents ayant les mêmes points.