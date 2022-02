Algérie: Sommet UA/UE - Vers un "partenariat renouvelé" entre l'Afrique et l'Europe

Alger — Bruxelles accueillera jeudi et vendredi les dirigeants européens et africains dans le cadre du sixième sommet entre l'Union européenne (UE) et l'Union africaine (UA), une rencontre qui constituera "une occasion unique de jeter les bases d'un partenariat renouvelé et approfondi" entre les deux continents.

Placé sous le thème "Afrique et Europe, deux continents avec une vision commune d'ici 2030", le sommet UA/UE était initialement prévu en octobre 2020 avant d'être repoussé en raison de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Les dirigeants devraient débattre de la manière dont les deux continents peuvent renforcer la prospérité.

L'objectif est de lancer "un ambitieux paquet d'investissements Afrique-Europe" en tenant compte des défis mondiaux tels que le changement climatique et la crise sanitaire actuelle. Ils devraient également discuter des outils et solutions permettant de promouvoir la stabilité et la sécurité grâce à "une architecture renouvelée pour la paix et la sécurité", d'après la même source.

Paix, sécurité et gouvernance, thèmes incontournables

Au total, pas moins de sept thèmes seront discutés lors de ce sommet autour de sept tables rondes. Parmi les incontournables : la table ronde autour de la paix, de la sécurité et de la gouvernance. Les questions des opérations militaires au Sahel et des changements anti-constitutionnels dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest devraient y être discutées également.

Il y aura également une table ronde consacrée au financement de la croissance. Les investissements annoncés par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et la stratégie Global Gateway devraient y être largement complétés.

Elle sera complétée par une autre table ronde, à propos du soutien au secteur privé et de l'intégration économique. Lors de l'annonce du plan régional sous Global Gateway depuis Dakar, la présidente de la Commission européenne avait précisé que le secteur privé aurait un rôle à jouer.

Seront aussi abordées les questions de l'éducation, de la culture, de la formation professionnelle, de la migration et de la mobilité autour d'une autre table ronde.

L'agriculture et le développement durable seront le thème de la sixième table ronde. En mai 2018, l'UE et l'UA avaient créé un groupe de travail commun autour de la sécurité alimentaire africaine et des investissements agroalimentaires. Les priorités dans ces domaines feront partie des discussions de cette table ronde.

Le 5e sommet UE/UA a eu lieu les 29 et 30 novembre 2017 à Abidjan en Côte d'Ivoire, sous le signe de "la jeunesse pour un avenir durable" et avait mis la question migratoire au cœur des débats. L'intensification des menaces terroristes au Sahel et l'arrivée de la pandémie de Covid-19, accompagnée par ses profonds impacts sociaux-économiques, ont relayé la question migratoire au second plan des préoccupations euro-africaines, a-t-on indiqué.