Maroc: Hausse des prix au Maroc - des citoyens réclament le départ d'Akhannouch sur internet

Rabat — Des citoyens marocains ont réclamé sur le net le départ du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, critiqué pour son inertie face à la hausse des prix des denrées de première nécessité.

Le hashtag de colère "Akhannouch dégage", sur les réseaux sociaux, a atteint plus de 7.000 retweets. Il a également fait son entrée sur Facebook. Ses utilisateurs demandent le départ du chef du gouvernement à qui on reproche la hausse des prix des denrées de première nécessité et l'augmentation de ceux des carburants.

Sa gestion du secteur agricole, au vu de son poste d'ancien ministre de l'Agriculture, et ses penchants libéraux ont également été pointés du doigt, a-t-on indiqué.

Hicham Attouch, professeur d'économie à l'Université Mohammed-V de Rabat, estime que "peu importe la personne ou la partie qui soit derrière ce hashtag, il y a un contexte favorable qui alimente toute sorte de mécontentement contre le gouvernement".

"Les prémices d'une telle colère se sont manifestées bien plus avant la diffusion dudit hashtag", souligne-t-il.

De son côté, Mohammed Zaoui, chercheur en sciences politiques, soutient que le hashtag "Akhannouch dégage", "traduit le malaise et le mécontentement de certains concitoyens face à un contexte économique et social morose, imputé à la mauvaise gestion gouvernementale".

Les initiateurs de la campagne "Akhannouch dégage" dénoncent aussi le silence du chef du gouvernement et son échec dans la gestion de ce qu'ils qualifient de "crise". Ils appellent ainsi tous les citoyens, syndicats et acteurs de la société civile à se joindre à cette campagne et à boycotter certains produits, si nécessaire, demandant au gouvernement marocain d'agir et de régler cette "crise".