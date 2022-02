Congo-Kinshasa: Processus électoral 2021-2027/Le consortium NSCC et FDBG alerte sur un glissement en 2023

La nouvelle société civile congolaise (NSCC) et le forum pour la démocratie et la bonne gouvernance (FDBG) ont, lors d'une communication devant la presse mardi 15 février, au siège national à Kasa-Vubu émis des doutes quant à la date précise de la tenue des prochaines élections en République Démocratique du Congo. Cette inquiétude s'est installée après analyse de la feuille de route de la CENI par ces experts de la Société civile. Le consortium NSCC et FDBG craint que la mutualisation des efforts soit une manœuvre dilatoire pour retarder les élections et justifier le glissement. Pour ces deux structures, le gouvernement doit s'abstenir d'entacher l'indépendance financière de la CENI. Ci-dessous, l'intégralité de la déclaration du consortium NSCC et FDBG.

CONSORTIUM NSCC ET FDBG

COMMUNIQUE CONJOINT RELATIF A LA REACTION DU CONSORTIUM NSCC ET FDBG FAISANT SUITE A LA DECISION N°004/CENI/BUR/2022 PORTANT PUBLICATION DE LA FEUILLE DE ROUTE DU PROCESSUS ELECTORAL 2021-2027

Le Consortium NSCC et FDBG craint que la mutualisation soit une manœuvre pour retarder des élections et justifier le glissement. Le Gouvernement doit s'abstenir d'entacher l'indépendance financière de la CENI

Point n'est besoin de rappeler l'engagement civique, la participation et l'implication de la " Nouvelle société civile congolaise, NSCC en sigle ", plateforme nationale de 800 organisations membres, dans le processus de réforme du cadre régulateur de la gouvernance démocratique et électorale ainsi que la mise en place des nouveaux animateurs de la Centrale électorale en RDC. Fidèle à ses engagements et devoirs civiques, la NSCC en collaboration avec ses structures membres qui interviennent dans le domaine de la gouvernance démocratique et électorale dont le " Forum pour la Démocratie et la Bonne Gouvernance ", FDBG en sigle a réuni ses experts électoraux en vue de procéder à l'analyse de la feuille. Tout en saluant la publication de ce document interne à la CENI, les experts électoraux du Consortium NSCC et FDBG après analyse ont fait les constats suivants :

A propos de la feuille de route

a feuille de route publiée ce 03 février 2022 sans budget y relatif conséquent est assortie d'une litanie des descriptions inquiétantes des contraintes, lesquelles si on y prend pas garde, les élections ne se tiendront pas dans le délai constitutionnel avec toutes les conséquences sociopolitiques liées à cette situation ;

La CENI fustige la lenteur de la mutualisation des opérations d'identification de la population, de recensement de la population et l'habitat ainsi que l'enrôlement des électeurs qui risque de retarder le processus électoral soumis aux contraintes de délai constitutionnel. Cette mutualisation ne risque-t-elle pas de nous ramener dans le schéma décrié de 2015 qui a failli lier l'organisation des élections au recensement de la population ? Les experts de la NSCC et de FDBG craignent que la mutualisation soit une manœuvre pour retarder des élections et justifier le glissement ;

La publication de la feuille de route par la CENI est révélatrice des sérieux malaises qu'éprouvent la CENI à savoir :

L'autonomie financière de la CENI reste encore sujet à caution faute de la volonté politique réelle entachant ainsi son indépendance ;

Simple intention d'organiser les élections de la part des Gouvernants sans actions concrètes d'accompagnement du processus ;

Risque très élevé de non-tenu du délai constitutionnel d'organisation des élections avec comme conséquence majeure le décalage des dates des scrutins, si les réformes du cadre légal électoral ne sont pas produites à temps par le Parlement et autres parties prenantes;

Certaines zones du territoire national risquent de ne pas participer au processus électoral de l'horizon 2023 à cause de l'insécurité, entachant ainsi l'intégrité et le principe d'exclusivité du processus.

Les experts électoraux du Consortium NSCC et FDBG constatent la prise en compte dans la feuille de route de l'organisation des élections locales, urbaines et municipales étant donné que ces scrutins permettront aux Entités territoriales décentralisées d'avoir des dirigeants légitimes qui vont booster le développement des ETD à partir de la base. Mais, cependant l'organisation des élections locales soulèvent plusieurs d'inquiétudes : est-ce le contexte congolais actuel est propice pour organiser ces types des scrutins sur l'ensemble du territoire national face à la faible volonté politique et la prise en charge de coût de leurs organisations ? Que dire des différents conflits communautaires, des guerres, de l'absence de l'infrastructure d'accueil des nouvelles autorités à élire et les prévisions budgétaires pour le fonctionnement.

Recommandations

Au regard de ce qui précède le Consortium NSCC et FDBG :

suggère aux Président de la République, Parlement, Gouvernement de la République, et partenaires internationaux chacun en ce qui lui concerne d'acquitter ses obligations en toute transparence en vue de préserver la population congolaise des affres des violences et perturbation de la paix sociale suite à la non tenue des élections dans le délai constitutionnel ;

encourage le Président de la République et son Gouvernement de continuer avec les efforts de la sécurisation des certaines zones du territoire national théâtre d'insécurité en vue de permettre à la CENI de faire son travail et aux populations locales de participer au processus électoral au même titre que d'autres provinces ;

invite le parlement à faire des reformes du cadre juridique électoral sa priorité à l'ouverture de la session du mois de mars 2022 ;

invite la CENI à publier dans le délai raisonnable le calendrier électoral de tout le cycle et le budget de celui-ci en vue de mettre les autres intervenants chacun devant ses responsabilités ;

suggère à la CENI d'accélérer avec la mise en place des cadres de concertations avec tous les intervenants dans le processus ;

exhorte le Gouvernement de la République de s'engager à publier dans un temps record le plan de décaissement des fonds devant permettre à la CENI de démarrer les opérations électorales annoncées dans sa feuille de route et la suite du processus, cela compte tenu de la contrainte du délai constitutionnel ;

invite le Gouvernement d'éviter d'entacher l'indépendance financière de la CENI en vue de la rendre seule responsable de sa gestion devant le parlement ;

au regard du contexte politique, sécuritaire de notre pays et dans le souci de construire la paix durable afin de consolider la cohésion nationale, le Consortium NSCC et FDBG exhorte le parlement national de lever une option devant procéder à l'organisation progressive des élections locales ;

Enfin le Consortium NSCC et FDBG annonce la formation et le déploiement de ses observateurs à long terme engagé dans le monitoring du processus et l'éducation civique.