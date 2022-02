Congo-Kinshasa: Chaud bouillant !

Pas la peine de prédire la fin de 2022. Déjà avec le décor planté, tout s'annonce chaud bouillant aux yeux de plus d'un observateur averti. Et, dans le même sens, tout porte à croire que le pouvoir en place n'a plus et n'aura plus d'excuses après près de trois ans aux commandes. Vivement les grands remèdes aux grands maux. Tenez ! Les professeurs membres du Réseau des Associations des Professeurs des Universités et Instituts Supérieurs du Congo (RAPUCO) s'immunisent contre une nouvelle vague de promesses du Gouvernement pour lever la grève générale et sèche au niveau du Secteur de l'Enseignement Supérieur et Universitaire. Ce, malgré la signature d'un protocole d'Accord, lundi dernier. Ils se disent prêts à reprendre le chemin de campus dans 72 heures, à dater de lundi 14 février récent, si le Gouvernement exécute ses engagements tels que repris dans le protocole d'Accord.

Dans l'entretemps, la question de la tenue des élections dans le délai constitutionnel n'a pas cessé de marquer les esprits. A tour de rôle, les protagonistes au processus électoral réclament tambour battant un consensus, cadre magnifique d'harmonisation de vue pour des élections crédibles, transparentes et apaisées en 2023. Mais, à quelques encablures de ce rendez-vous, rien de réaliste n'est signalé à la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) pour ce qui est du processus électoral. Seule la feuille de la route mêlée aux contraintes est disponible. Et les moyens ? Difficile de répondre, en tout cas, pour l'instant. C'est là même le contexte qui a poussé Martin Fayulu, président du parti politique Engagement pour la Citoyenneté et le Développement (ECIDé), à porter l'affaire au niveau de l'Union Africaine. A ce lot de problèmes s'ajoutent l'organisation des 9ès Jeux de la Francophonie à Kinshasa et le rapatriement des reliques de Lumumba... Deux grands évènements majeurs qui peinent à trouver d'infrastructures, le mémorial du héros national et les villages pour athlètes n'ayant que des premières pierres posées. Visiblement, la tâche parait de plus en plus complexe et difficile à résoudre dans un délai imparti relativement court. Aux warriors de se démarquer, car le temps presse... ce sera chaud bouillant d'ici la fin de l'année en cours.