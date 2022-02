Congo-Kinshasa: Célébration des 40 ans d'existence du parti /Udps - Un grand jour pour les héritiers du combat déclenché par les pères fondateurs

"De génération en génération, faisons rayonner l'UDPS, et Pérennisons la pensée et le combat politique de Félix Antoine Tshisekedi", tel est le thème retenu pour le 40ième anniversaire de l'Union pour la Démocratie et le progrès Social (UDPS). Pour cette occasion, des messes et des cultes d'action de grâce ont été célébrés ce mardi 15 février à travers toute l'étendue de la République. Ici à Kinshasa, la cathédrale Notre Dame du Congo dans la commune de Lingwala, a réuni des militants, des cadres et plusieurs autres personnalités du parti.

Dans son homélie, l'abbé François Madimba, vicaire Général de la Cathédrale Notre Dame du Congo a rappelé que les 40 ans d'existence du parti doivent être l'âge de maturité, de sagesse, de remise en question du parcours personnel et de recherche de la paix avec tous. Pour lui, être au pouvoir est à la fois "un privilège, une responsabilité et un honneur qui ne peut venir que du Seigneur". Se référant à la Bible, le prêtre a indiqué que "celui qui veut être plus grand qu'il soit serviteur de tous".

Le vicaire estime que c'est l'occasion pour le parti au pouvoir de rechercher la paix, la justice, l'unité, le bien-être, l'Etat de droit pour le bien de la population. Au membre de l'Union pour la Démocratie et le Progrès social, il conseille l'amour et l'unité car, dit-il, l'union fait la force.

Au sortir de la messe, quelques membres de l'Union pour la Démocratie et le Progrès social ont tenu à livrer leurs impressions par rapport à cette journée.

Le secrétaire général adjoint du parti, Godefroid Stanislas indique que, c'est un sentiment de joie qui l'anime en ce jour d'avoir tenu pendant les 40 ans, et finalement d'accéder au pouvoir pour pouvoir se permettre de réaliser le développement que les pères fondateurs s'étaient donné comme mission en créant ce parti. C'est véritablement un privilège. Il ajoute également que c'est un sentiment d'espoir, parce que, dit-il, "en tant que l'un des pionniers de l'UDPS, j'ai vu passer sous mes yeux toutes sortes de génération de l'UDPS. Cela prouve que le parti est exceptionnel. Même après la mort de ces fondateurs, le parti est resté toujours aussi fort qu'avant. Le flambeau de l'UDPS est passé de ceux d'années 30 à ceux des années 80 et 90", a dit le Secrétaire Général adjoint du parti, Godefroid Stanislas.

De son côté, Lazare Mari-Mpony, rapporteur adjoint des vétérans de l'UDPS, pense qu'aujourd'hui pour ceux qui sont partis en abandonnant le combat, comme l'UDPS prône la réconciliation, ces personnes peuvent revenir. Et cela se fera lors du conclave de l'unité et de la réconciliation qui sera organisé dans les jours à venir avant la tenue du Congrès du parti.

Estimant que le célébrant avait tout dit, Augustin Kabuya, secrétaire général du parti, a tenu juste à remercier les combattants et combattantes de la grande famille UDPS qui ont accepté l'invitation sans oublier les autorités de la République. Il a fini par souhaiter bonne fête à tous !