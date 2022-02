Congo-Kinshasa: Nommé Secrétaire Général à la Présidence/RDC - Jean-Jacques Luboya promet des loyaux services à Félix Tshisekedi

Sa nomination en qualité de Secrétaire Général à la Présidence de la République l'emmène d'une Institution à une autre. Homme de valeurs, serviteur dévoué et fin stratège à l'expérience inestimable, Jean-Jacques Luboya se dit fier du couronnement de sa carrière dont les traces ne sont pas à démontrer au niveau de la Primature où il a gravi tous les échelons. Interviewé en sa résidence de Mont-Fleury, dans la commune de Ngaliema quelques heures après la lecture, par Kasongo Mwema Yamba Yamba, Porte-parole du Chef de l'Etat, de l'Ordonnance le nommant SG, mardi 15 février 2022, Jean-Jacques Luboya Tshishima a promis d'accomplir sa mission avec détermination en disponibilisant toute son expérience au profit du Président de la République Félix Tshisekedi.

Sûr de la lourde tâche qui l'attend, le désormais Secrétaire Général près le Président de la République appelle à la confiance et veut être jugé à l'œuvre. " Pour moi, c'est vraiment l'ascension de ma carrière si je peux le dire par ma nomination comme secrétaire général. Ce que je peux dire au Président c'est de le remercier sincèrement puisqu'il a opéré un choix de qualité. Je crois que je serai un collaborateur franc, fidèle et loyal. Je vais accomplir ma tâche avec beaucoup de détermination. J'ai de l'expérience et je vais mettre mon expérience au profit de la Nation. Ce que je peux dire est qu'on me juge à l'œuvre ", a-t-il déclaré à La Prospérité. Pour ce qui est du parcours de celui qui laisse dorénavant un vide à combler à la Primature, il faut noter que l'homme dispose d'un long et riche cursus académique. Licencié à l'ISPL, en RDC, Jean-Jacques Luboya a sillonné le monde entier, tel un grand homme des sciences, pour diverses formations. Sa nomination à la Présidence le trouve sous la casquette de Directeur des Ressources Humaines à la Primature. " Je suis Licencié en Economie et je suis fonctionnaire de carrière. J'ai débuté ma carrière en 1990. J'ai été recruté à la Primature et j'ai gravi tous les échelons. J'ai commencé comme agent de bureau de première classe jusqu'à devenir directeur. Donc, je suis directeur depuis directeur depuis 12 ans. D'abord directeur des services généraux, et ensuite directeur des ressources humaines... J'ai pratiquement fait toute ma carrière à la Primature. Je suis dans ma 31ème année ", a-t-il indiqué. Bonne chance pour la suite, Monsieur le Secrétaire Général.