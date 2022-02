Congo-Kinshasa: Couvre-feu enfin levé sur toute l'étendue du pays - Gare aux débordements et relâchement des mesures-barrières !

C'est par un concert des klaxons, des cris de joie, des musiques grinçantes et tintamarre des casseroles, dans toute la ville de Kinshasa, qu'a été accueillie et aussi fêté lundi 14 février tard dans la nuit, la décision du gouvernement central de lever la mesure du couvre-feu qui a transformé des millions de personnes en casaniers. Le déferlement de réjouissances s'est répandu aussitôt en l'espace d'une nuit, sur toute l'étendue du pays. Dans les bars-terrasses, les clubs-dancings et les boîtes à musique, la bière a coulé à flots. On a vu même des piétons danser et chanter pour célébrer cet événement. Les viveurs invétérés qui étouffaient d'être cloitrés chez eux, en ont profité pour sabler le champagne et prolonger leurs soirées jusqu'à l'aube. On ne sait combien ont découché, parce qu'il fallait bien se défouler après des années de restrictions sanitaires.

Le constat fait cette même nuit, dans plusieurs milieux d'ambiance, fait craindre que cette levée de la mesure du couvre-feu va laisser libre court aux débordements en tous genres. Partout, les embrassades sur les joues et sur les lèvres connaitront une prolifération dangereuse dans tous les cercles familiaux, amicaux, professionnels et culturels. En commençant par les écoles secondaires, avant les universités et les instituts supérieurs. Que des gens unis par le sol et le sort se donnent des accolades chaudes, n'a plus pour eux de restriction sanitaire. Les têtes brûlées de Kinshasa n'ont -ils pas juré qu'à eux désormais, la liberté totale de se soûler et de danser jusqu'à l'aube ! Qui va les en empêcher, puisque l'autorité a levé la mesure restrictive de liberté ?

Au-delà de ce refrain, personne ne perçoit les dangers majeurs que représentent les débordements en tous genres et le relâchement généralisé des mesures-barrières. Est-ce que la campagne de vaccination des masses lancée dans de nombreux quartiers de Kinshasa et dans quelques hôpitaux et centres sanitaires ciblés par les autorités sanitaires, va se poursuivre comme par le passé ? N'assisterons-nous pas à une sorte de rébellion, sinon de rejet systématique de mesures-barrières, du port des masques, ainsi qu'aux mesures préventives recommandées par l'OMS qui a préconisé le dépistage volontaire de l'épidémie du coronavirus ?

Pourtant, il y a peu, le ministre de la Santé a prévenu l'opinion nationale sur les risques de l'apparition de la cinquième vague qui pourrait toucher notre pays, entre avril et juillet prochain. Cette période n'est pas loin. Le patron de la Santé n'avait pas tort de lancer l'alerte quand on ignore ce que sera son ampleur, les dégâts qu'elle pourrait causer dans notre économie et les morts qu'elle pourra emporter. Voilà pourquoi l'heure est venue pour l'autodiscipline pour chacun des Congolais. Cette autodiscipline passe par le respect strict des mesures-barrières qui nous avaient évité des hécatombes, le port obligatoire des masques dans les milieux de masses, arrêts de bus, les marchés, les églises, les concerts et autres manifestations culturelles et sportives.

Seule l'autodiscipline sanitaire pourrait nous éviter de situations imprévisibles

A-t-on pensé aux risques énormes que courent les fanatiques en délire massés dans les gradins de stades, jubilant sans masques, ainsi qu'aux bousculades à l'entrée et la sortie des stades ? S'imagine-t-on les scènes de liesse populaires quand un athlète transporté en triomphe et promené dans les rues pour célébrer sa victoire ? A-t-on pensé aussi aux risques majeurs d'un leader politique lors de sa descente dans l'arrière-pays où il est accueilli par des foules en liesse qui cherchent à lui serrer la main, et ces bains de foule avant et après des meetings ?

Si plus de la majorité de notre population s'était fait vacciner, on comprendrait que le spectre de la contagion du plus grand nombre s'éloignerait de notre pays. Mais dans un pays où les plus sceptiques sont très influents et savent convaincre les plus naïfs, il y a lieu que soit intensifiée la campagne de vaccination qui est d'ailleurs gratuite, et qui n'exige aucune dépense pour les bénéficiaires. Tout en demeurant à la portée de tous les compatriotes. Il faudrait également que se poursuive la sensibilisation des masses pour le respect des mesures-barrières et le port obligatoire du masque dans de milieux où sont rassemblées de foules. Car, la levée du couvre-feu ne signifie pas la fin de la pandémie, ni l'immunité totale contre le covid et autres maladies contagieuses.

C'est pourquoi les autorités sanitaires se doivent d'appeler notre population à la vigilance sanitaire, en cette période qui sera marquée par des débordements, des euphories et autres manifestations de joie pouvant sanctionner le retour de grandes compétitions sportives, des concerts de grands orchestres, le retour des voyages dans les moyens de transport bondés de passagers, comme les bateaux-courriers, les trains de passagers et les avions de transport des passagers. Les fêtes de mariage lors de soirées dansantes, dans les églises ou autres lieux de culte ou dans les cérémonies coutumières. Les funérailles qui rassemblent de milliers de gens autour de la dépouille mortelle, depuis la morgue, dans les funérariums ou les salles de spectacles, jusqu'aux cérémonies d'inhumation dans les cimetières. Le covid qui ne nous a pas quitté et qui lorgne les occasions pour revenir frapper durement les populations, nous incite à la prudence. Prenons donc nos précautions pour lui éviter ce come back.