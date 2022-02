Congo-Kinshasa: Senat - La nouvelle équipe dirigeante de l'AAB présentée à Modeste Bahati

Les députés nationaux, sénateurs et partis politiques membres du Regroupement politique AAB (Action pour l'Alternance et le Bien-être), ayant rejoint l'Union Sacrée, était face au président du Sénat, Modeste Bahati, en sa qualité de l'un des coordonnateurs de cette méga plateforme. L'objectif était de lui présenter la nouvelle équipe dirigeante qui va désormais parler au nom de l'AAB. Il faut noter que c'est grâce à la médiation et aux recommandations du professeur Modeste Bahati que les divergences qui opposaient les membres de ce regroupement politique ont été aplanies.

On se rappelle que des scènes de tension étaient observées au sein de l'ancienne équipe dirigeante dont certains menaçaient de quitter ce regroupement politique. Des déclarations allaient dans tous les sens mettant en mal la cohésion et l'unité dans l'AAB. Sur recommandation du président du Senat, une réunion avait été organisée à laquelle ont pris part tous les protagonistes de manière à repartir sur de nouvelles bases. Cette rencontre a abouti, dans un premier temps, par la mise en place d'une nouvelle équipe dirigeante qui désormais sera conduite par le Député National Jonathan Bialosuka Wata.

C'est hier 15 février 2022 que ce dernier, accompagné d'une forte délégation de son regroupement, a rencontré Modeste Bahati pour lui faire part des décisions prises au cours de la dernière réunion et en a profité pour lui remettre le procès-verbal ayant mis en place le nouveau bureau. " Nous sommes venus rencontrer le président du Sénat en sa qualité de membre de la coordination de l'Union Sacrée pour lui présenter l'équipe qui doit désormais représenter l'AAB devant toutes les institutions et auprès de tous les partenaires de notre pays. Notre groupe ici présent est issu de la révolution de l'Union Sacrée qui avait comme premier objectif de donner au chef de l'Etat la majorité au sein du parlement. Comme vous le savez, la majorité des députés et sénateurs issue de l'ancien AAB ont migré vers l'Union sacrée... C'est cette majorité que vous avez devant vous qui est venue une fois de plus exprimer, par cet acte, son soutien au chef de l'Etat. Nous lui promettons de l'accompagner dans sa lourde mission reçue du peuple congolais ", a indiqué le Député National Jonathan Bialosuka Wata.

Il a, par ailleurs, fait savoir qu'il n'a jamais eu du bicéphalisme au sein de l'AAB, peut-être quelques incompréhensions comme ça se passe dans tout groupe réunissant des personnes. Par ce fait, le Député National Jonathan Bialosuka Wata a invité quiconque parlerait au nom de l'AAB de le rejoindre car il n'y a qu'une seule AAB.