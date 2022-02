Congo-Kinshasa: La CENI plaide pour son autonomie financière afin de mener à bien sa mission

La Commission électorale nationale indépendante(CENI) plaide et insiste pour son autonomie financière et son indépendance vis-à-vis du gouvernement. Elle l'a fait savoir lors de la publication du calendrier de l'élection du Gouverneur et du Vice-gouverneur de la province du Sankuru mardi 15 février. Le rapporteur de la CENI, Patricia Nseya a présenté ce calendrier, réaménagé, au cours d'un point de presse organisé au siège de la centrale électorale à Kinshasa.Selon ce nouveau agenda, cette élection se déroulera le 16 avril 2022 .

Outre la publication dudit calendrier, Patricia Nseya a réagi à quelques questions d'actualité liées aux élections. Elle a précisé que " la CENI ne va pas se livrer au jeu de ping-pong avec les membres du gouvernement. Car, la centrale électorale a une feuille de route qu'elle doit suivre pour respecter le timing constitutionnel des élections de 2023 ".

Elle a martelé que l'indépendance de la Ceni est conforme aux articles 6 et 44 de sa loi organique. Son autonomie administrative et financière est encore indiquée à l'article 84 de son règlement intérieur.

S'agissant de la mutualisation des opérations d'identification de la population, enrôlement des électeurs et recensement, le rapporteur de la CENI a déclaré qu'au " regard de leur feuille de route et des contraintes, s'il faut s'en tenir à cette mutualisation, c'est fort possible que l'on soit en retard avec les élections ".

Concernant la surfacturation qu'aurait opérée la CENI dans le dossier d'achat des véhicules de ses nouveaux mandataires, Patricia Nseya s'est dite surprise :

" Je me demande ce que cela signifie. Car depuis notre investiture et la remise-reprise jusqu'au moment où je vous parle, tous les membres de la CENI utilisent leurs véhicules personnels. Et pour le proforma que nous avions déposé au ministère des finances, le ministre peut vérifier les tarifs à CFAO, qui est une société sérieuse connue de tous "