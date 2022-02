Congo-Brazzaville: Département du Pool - Plaidoyer pour la mobilisation des fonds en faveur du PDDR

Lancé depuis quelques années, le Programme de désarmement, démobilisation et réintégration (PDDR) pour le département du Pool peine à prendre de l'envol à cause, entre autres, du non-versement de la contrepartie du gouvernement congolais.

Conscient des attentes de la population bénéficiaire du PDDR, le Haut-commissariat à la réinsertion des ex-combattants a entamé, le 16 février à Brazzaville, une série de plaidoyers auprès des institutions, de la société civile et des hommes d'affaires. Le but étant de rechercher des financements innovants. Reçu par le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, en présence des cadres et élus originaires du Pool, le haut-commissaire à la réinsertion des ex-combattants, Euloge Landry Kolélas, a présenté le PDDR dont le démarrage attendu n'est pas encore effectif.

" Nous avons essayé de consolider la paix à travers quelques programmes avec nos partenaires mais pour que cette paix soit définitive, il faut qu'il y ait le démarrage de ce grand programme DDR qui est attendu par toute la population du Pool. Le budget global du programme est estimé à 8 milliards 300 millions FCFA dont la contrepartie nationale est de deux milliards FCFA ", a-t-il expliqué.

Selon lui, malgré l'engagement pris par le gouvernement auprès de la coordination des agences du système des Nations unies et les diverses démarches entreprises par le Haut-commissariat, la contrepartie est toujours attendue. Ce qui bloque par conséquent le démarrage effectif de ce programme. " Notre rencontre s'inscrit dans le cadre de la mobilisation des ressources pour le démarrage effectif de ce programme. Que l'Assemblée nationale s'approprie le PDDR, nous avons expliqué en long et en large le contenu, ce que la population du Pool attend de ce programme. Nous avons arrêté un certain nombre de démarches pour arriver à nos fins. Le plaidoyer continue auprès des institutions, la société civile et les hommes d'affaires pour leur expliquer l'importance du démarrage ", a conclu Euloge Landry Kolélas.

Le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, de son côté, a souligné la nécessité d'accompagner le haut-commissaire concernant les solutions à apporter aux difficultés empêchant la finalisation et l'opérationnalisation du DDR. Originaire du Pool, il n'a pas exclu la possibilité pour les cadres et élus de ce département d'apporter leurs contributions dans le cadre de la mobilisation des financements innovants.

L'objectif du PDDR est de contribuer à la consolidation de la paix à travers l'amélioration de l'environnement sécuritaire dans le Pool. Le projet cible au moins 7 500 ex-combattants et environ 2500 personnes issues de leurs familles ainsi que les communautés.