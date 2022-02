Congo-Brazzaville: Partenariat médiatique - L'Adiac signe avec l'agence russe Sputnik

L'Agence d'information d'Afrique centrale (Adiac) a signé, le 17 février, un mémorandum d'entente avec l'Agence d'informations russe Sputnik. La cérémonie de signature s'est déroulée à distance, la crise de covid 19 ne permettant pas une rencontre physique des parties prenantes.

La partie russe a été représentée par Sergueï Kotchetkov, premier rédacteur en chef adjoint, et Anastasia Alyamovskaya, spécialiste en chef à la direction de la coopération internationale. La cérémonie s'est déroulée en lien avec l'ambassade de Russie au Congo et en présence de nombreux collaborateurs de l'agence Sputnik.

A Brazzaville, la partie congolaise a été représentée, au nom de Jean-Paul Pigasse, par la direction générale du groupe, à savoir la directrice internationale, Bénédicte de Capèle; le secrétaire général, Ange Pongault; et le directeur des rédactions, Emile Gankama, en présence de Mildred Moukanga, chargée des partenariats de l'Adiac.

Signataire du mémorandum pour le compte d'Adiac, Ange Pongault a salué chaleureusement les partenaires russes à Moscou, rappelant que " Ce mémorandum témoigne aussi symboliquement de la qualité du lien existant entre nos deux pays (Russie-Congo) et nos deux peuples qui partagent une histoire commune qui a marqué en son temps l'histoire du Congo et laissé des traces indélébiles dans les mémoires de nos anciens ".

Il a insisté sur le contexte mondial actuel " saturé d'informations contrefaites ", en rappelant que par le professionnalisme de leurs journalistes, les deux agences ont la capacité de produire de l'information fiable. " Par cet accord, nous allons donner plus de résonnance à ce travail. C'est une grande satisfaction pour chacun d'entre nous ", a-t-il dit.

De son côté, Emile Gankama, directeur des rédactions, a félicité les nouveaux partenaires, indiquant: " C'est une belle journée pour nos deux agences et une date historique pour Adiac qui vient de signer avec une grande agence d'information comme Sputnik, parce que notre vision et de diversifier nos sources d'informations à travers des grandes agences ".

Selon lui, l'accord qui intervient après celui signé avec l'Agence Itar Tass constitue, pour l'agence dont il en assure la direction des rédactions, une occasion d'élargir le champ de récolte d'informations. L'Adiac, précisons-le, collabore également avec l'Agence France presse et Chine Nouvelle (Xinhua).

" Nous saurons donc compter sur le professionnalisme de nos partenaires que vous êtes pour offrir à nos lecteurs et au peuples congolais des informations venant des quatre coins du monde ", a lancé Emile Gankama.

Ravi pour sa part de de signer cet accord avec Adiac, une agence dont le professionnalisme et la qualité d'informations ne révèlent aucun doute, le premier rédacteur en chef adjoint de Sputnik, Sergueï Kotchetkov, a déclaré : " Ce mémorandum ouvre une coopération directe en matière d'échange de contenus entre Moscou et Brazzaville, en général, et entre Sputnik et Adiac, en particulier. Car, il permettra de bâtir une coopération directe entre nos deux agences qui ont chacune quelque chose à offrir à l'une ou l'autre ".

Il s'est dit confiant que les informations diffusées par son agence viendront enrichir le contenu de l'Adiac et vice-versa.

Sergueï Kotchetkov a, par ailleurs, précisé que cet accord devrait permettre également de mieux se connaître et d'entamer d'autres projets, non seulement entre les deux agences, mais aussi et surtout entre la Fédération de Russie et la République du Congo, dans le cadre du renforcement de la coopération russo-congolaise.

Soulignons qu'à travers cet accord, l'Adiac et Sputnik s'autorisent à diffuser leur fil d'informations.

Sputnik est une entité de l'Entreprise unitaire fédérale d'État Agence d'information internationale Rossiya Segodnya, le groupe médiatique étant représenté à l'étranger par l'agence de presse et radio Sputnik.

L'Adiac quant à elle diffuse pour sa part ses informations à travers les quotidiens Les dépêches de Brazzaville, Le Courrier de Kinshasa, le site Internet Adiac-congo.com et la télévision web Adiac TV.

Au regard du monde de plus en plus global marqué par une désinformation, ce partenariat qui se veut professionnel s'appuie sur la diffusion des informations fondées, justifiées et impartiales. Il est le début d'une longue aventure souhaitée entre les deux entités, tant sur le plan de la presse papier, en ligne et même des nouveaux médias tels que la WebTV.