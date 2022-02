Congo-Brazzaville: Coopération - L'Unesco accompagnera le pays à renforcer la gestion de sa biosphère

La ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan Nonault, a échangé avec la délégation de l'Unesco constituée par sa représentante en République du Congo, Fatoumata Barry Marega, et du conseiller régional, chef du secteur des sciences exactes et naturelles du bureau de l'Unesco pour l'Afrique centrale, Bandiougou Diawara.

La séance de travail entre les deux parties s'inscrit dans le cadre de la visite de Bandiougou Diawara au Congo. Elle leur a permis d'échanger sur les différents aspects de la coopération entre le Congo et l'Unesco, notamment sur la mise en œuvre du programme de coopération pour la période 2022-2023.

En effet, l'Unesco, a fait savoir son chef du secteur des sciences exactes et naturelles pour l'Afrique centrale, met en œuvre son programme de coopération pour la période 2022-2023. " Nous venons d'avoir des échanges très constructifs et fructueux avec la ministre sur les différents aspects de notre coopération avec le ministère qu'elle a la responsabilité de diriger. La ministre nous a fait des propositions très concrètes et nous avons convenu notamment de travailler ensemble à la redynamisation du comité national du Congo en phase de la mise en œuvre du programme de l'Unesco sur l'homme et la biosphère ", a-t-il déclaré au sortir de la séance de travail.

Il a exprimé leur satisfaction après avoir reçu les fiches techniques des soixante et un projets sectoriels. " Nous avons été ravis de recevoir la documentation historique que la ministre a bien voulu mettre à notre disposition. C'est une étape importante, puisqu'elle permet de bien faire une rétrospective au service de la prospective. Cela laissera au bureau de bonnes perspectives pour que ce comité MAB puisse être mis en place et permettre d'avoir le cadre approprié pour assurer une bonne gestion de bio-réserve de biosphère du Congo, notamment Dimonéka et Odzala ", a poursuivi Bandiougou Diawara.

Il a précisé que le Congo est l'un des cinq pays de la région Afrique centrale qui dispose de réserve de biosphère, ce qui est assez significatif. " Nous ne ménagerons aucun effort au niveau de l'Unesco pour accompagner le Congo à renforcer la gestion de son histoire de biosphère et à créer des nouvelles réserves de biosphère afin de reprendre à une recommandation de l'ensemble des 193 États membres de l'Unesco qui consiste à faire en sorte que d'ici à 2030 30% de la surface du globe soit érigée en aires protégées ", a-t-il indiqué.

Notons qu'une visite conjointe de terrain à Dimonéka, Odzala et Pointe-Noire est prévue dans les prochains jours.