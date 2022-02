Afrique: Sénégal - Repli de l'activité du secteur secondaire au mois de décembre 2021

Selon la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee), l'activité du secteur secondaire s'est repliée de 1,2% au mois de décembre 2021, en variation mensuelle.

Cette situation s'explique en raison des baisses notées essentiellement au niveau des activités extractives (-38,3%), des branches " production de la filature, du tissage et de l'ennoblissement textile " (-7,4%) et " travail du cuir ; fabrication d'articles de voyage et de chaussures " (-80,1%).

Par contre, la fabrication de produits agroalimentaires (+13,4%), la construction (+4,4%), la fabrication de matériels de transport (+30,8%) se sont bien comportées sur la période. Il en est de même de la " production de métallurgie et de fonderie ; fabrication d'ouvrage en métaux " (+25,9%) et de la fabrication de papier cartons et d'articles en papier ou carton (+52,8%).

En glissement annuel, note la Dpee, l'activité du secondaire a enregistré une croissance de 4,8%, au mois de décembre 2021, principale[1]ment, liée aux performances notées dans la fabrication de produits agroalimentaires (+11,6%), la construction (+17,0%), la fabrication de matériels de transport (+128,5%), la fabrication de produits chimiques de base (+41,0%) et la branche " production et distribution d'électricité et de gaz " (+12,0%).

En revanche, les activités extractives (-32,1%), les branches " production de la filature, du tissage et de l'ennoblissement textile " (-9,3%) et " sciage et rabotage du bois " (-50,3%) ont affiché un repli sur la période