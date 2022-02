Algérie: Les amendements sur la loi de la pêche et de l'aquaculture examinés

Alger — Le gouvernent a examiné, lors de sa réunion tenue mercredi sous la présidence du Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, un avant-projet de loi complétant la loi n 01-11 relative à la pêche et à l'aquaculture, a indiqué un communiqué des services du Premier ministre.

"Les nouvelles dispositions de ce texte permettront la mise en place d'un cadre réglementaire qui s'adapte avec les différentes réformes que connait l'économie nationale et les nouvelles orientations politiques et économiques du pays", selon la même source.

Il s'agit notamment de la mise en place d'un fondement législatif qui permettra aux professionnels de la pêche et de l'aquaculture de s'organiser en coopérative, des mesures nécessaires pour prévenir et lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et d'un système pour la traçabilité du produit du lieu de pêche jusqu'au consommateur, explique-t-on dans le même texte.

"Conformément aux procédures établies, ce projet de texte fera l'objet d'un examen lors d'un prochain Conseil des ministres", souligne le communiqué.