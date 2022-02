Sud-Soudan: Deux humanitaires tués le 10 février dans deux attaques distinctes

Les Nations Unies ont condamné, mercredi, le meurtre de deux travailleurs humanitaires dans deux différentes embuscades au Soudan du Sud et appelé les autorités à poursuivre en justice les coupables, après une série d'attaques similaires.

" Je condamne fermement la poursuite de la violence dans tout le pays qui affecte la sécurité des civils et des travailleurs humanitaires, limite l'accès humanitaire et perturbe l'acheminement de l'aide humanitaire aux personnes vulnérables ", a déclaré dans un communiqué la Coordinatrice humanitaire de l'ONU pour le Soudan du Sud, Sara Beysolow Nyanti, ajoutant que " ces actes de violence effroyables contre les civils et les humanitaires doivent cesser ".

Pillages et tirs sur des véhicules humanitaires clairement identifiés

Depuis que la guerre civile a éclaté dans le pays en 2013, après son indépendance en 2011, le Soudan du Sud est considéré comme l'un des endroits le plus dangereux au monde pour les travailleurs humanitaires.

Le 10 février, une infirmière travaillant pour une organisation internationale d'aide a été tuée et plusieurs autres civils, dont des travailleurs humanitaires, ont été blessés à Agok, dans l'État de Warrap (zone administrative d'Abyei). A la suite de ces violences dans le comté de Twic, plus de 70.000 personnes ont été déplacées par les combats.

" Les opérations humanitaires, y compris les soins de santé, ont été temporairement suspendues ", a regretté Mme Beysolow Nyanti.

Le 10 février également, un travailleur humanitaire a été tué par des tirs croisés lors des combats à MirMir, dans l'État d'Unity. En outre, un centre accueillant les femmes et les filles aurait été pillé.

Toujours dans l'État d'Unity, le 12 février, un véhicule humanitaire clairement identifié a essuyé des tirs alors qu'il se rendait dans un centre de santé, blessant gravement trois agents de santé. De plus, un centre de santé et de nutrition a temporairement fermé et la voie d'accès à près de 500.000 personnes dans le besoin dans l'État d'Unity a été compromise.

" Chaque jour, les habitants du Soudan du Sud luttent pour leur survie ", a affirmé la responsable onusienne, pour qui " les attaques contre les civils et les humanitaires, ainsi que la destruction et le pillage de l'aide destinées aux plus vulnérables sont inacceptables ".

" Ces actes de violence ont également un impact considérable sur notre capacité à fournir de l'aide ", a ajouté Mme Beysolow Nyanti.

130 humanitaires, essentiellement sud-soudanais, tués dans le cadre de leur mission depuis 2013

Sur le terrain, les violences et menaces répétées à l'encontre des humanitaires et de leurs biens ont entraîné la relocalisation des travailleurs humanitaires et la suspension des activités de sauvetage au Soudan du Sud. Au total, 322 travailleurs humanitaires ont été relocalisés au cours de la seule année 2021 en raison des violences dont ils ont été victimes.

Depuis 2013, 130 travailleurs humanitaires ont été tués, alors qu'ils fournissaient de l'aide et des services humanitaires, la grande majorité d'entre eux étant des Sud-Soudanais.

Pour l'ONU, ces attaques contre les civils et les biens humanitaires constituent une grave violation du droit humanitaire international. L'Organisation exhorte toutes les parties au conflit à protéger les civils ainsi que le personnel et les biens humanitaires.

" Nous avons besoin d'un environnement sûr pour opérer, afin de pouvoir nous concentrer sur ce qui compte le plus : aider les personnes dans le besoin au Soudan du Sud ", a conclu la Coordinatrice humanitaire de l'ONU dans ce pays.