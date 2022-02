Cote d'Ivoire: San Pedro /Valeurs démocratiques et Leadership - Le projet "Jeunes de valeurs" sensibilise les jeunes

Le projet "Jeunes de valeurs" est un projet de formation politique des jeunes aux valeurs démocratiques par un engagement citoyen sur les questions d'ordre social et politique avec une certaine autonomie nécessaire pour se prémunir contre les manipulations politiques. Exécuté sur 18 mois (octobre 2021 à mars 2023), dans 10 localités (Ferkessédougou, Daoukro, Gagnoa, Yamoussoukro, Bondoukou, Korhogo, Duékoué, Man, Béoumi et San Pedro), il cible principalement 200 jeunes de 18 à 35 ans.

Après le séminaire du 15 janvier à San Pedro, la ville balnéaire a accueilli un autre le 12 février dernier. Vingt jeunes leaders, issus des partis politiques, des syndicats, des associations et du corps enseignant, qui ont bénéficié de cette formation, ont restitué à d'autres jeunes ce qu'ils ont appris sur les valeurs démocratiques et le leadership transformationnel.

Cette rencontre visait à faire connaître aux participants l'historique de la politique en Côte d'Ivoire et à mettre en relief les spécificités de son jeu politique, la notion de leadership et son importance et les astuces pour être un leader.

Les experts en philosophie et démocratie et en art oratoire, Kierou Massa et Bienvenu Nangone, ont appuyé les communications des jeunes par des exposés portant sur "démocratie et représentativité: le rôle des partis politiques " et la "rédaction de discours et techniques de débat". Ces enseignements feront l'objet de restitution dans une dizaine de jours.

Le projet "Jeunes de valeurs" est financé par l'Union européenne et mis en œuvre par la fondation allemande Friedrich Ebert Stiftung (FES), a pour objectif principal de renforcer l'engagement de nouveaux ivoiriens à l'échelle nationale, pour en faire des acteurs de la réconciliation, de dialogue et de résilience, au sein de leurs communautés respectives, et des promoteurs d'un renouvellement du débat citoyen en Côte d'Ivoire.