Cote d'Ivoire: Logements sociaux/ Lataille Koffi N'Guessan - " Nous sommes passé de 8 000 à 22 000 maisons construites "

Le secrétaire d'État auprès du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, chargé du Logement social, Lataille Koffi N'Guessan, a annoncé, hier, la réalisation de 22 000 logements sociaux. C'était lors d'une tournée effectuée dans les directions et services de son département ministériel délocalisés à Adjamé et Cocody.

Au cours de cette visite, il s'est réjoui du travail abattu par ses collaborateurs depuis sa prise de fonction en septembre 2019. " Grâce à vous, nous avons pu atteindre nos objectifs de l'année 2021. Quand on nous remettait les dossiers de ce département ministériel, nous étions à 8000 logements réalisés ou en cours. Aujourd'hui, nous sommes à 22 000 maisons construites à Abidjan et sa périphérie, et à l'intérieur du pays. Nous sommes en train de faire en sorte que cette année, il y ait une implantation de logements sociaux dans tous les chefs-lieux de région ", s'est félicité le secrétaire d'État.

Pour lui, au vu des moyens financiers mis à sa disposition, il y a eu une progression énorme. C'est pourquoi il a invité ses collaborateurs à travailler davantage afin d'accroître cette performance. " L'objectif de cette année, c'est de construire plus de 15 000 logements sociaux ", a-t-il fait savoir. Non sans manquer de souligner que sa préoccupation est de relever le défi des logements sociaux en Côte d'Ivoire.

Toutefois, Lataille Koffi N'Guessan a souligné qu'il est prévu la construction de 60 000 logements sociaux sur le site principal de Songon. " Les travaux de voirie et réseaux divers (Vrd), les amenées d'eau et les travaux d'électrification sont en cours de réalisation sur le site de Songon ", a rassuré M. Koffi N'Guessan.

Ainsi, pour accélérer ces objectifs, il a annoncé l'acquisition de 800 hectares de fonciers par l'État de Côte d'Ivoire dans la périphérie d'Abidjan et à l'intérieur du pays. " C'est un acquis important que le gouvernement vient de réaliser. Nous allons les mettre à la disposition des promoteurs immobiliers. Notre objectif, c'est d'obtenir 1000 hectares de foncier. On ne peut pas construire de logements sociaux sans foncier ", a-t-il reconnu.

Cependant, il a traduit les félicitations du Président de la République Alassane Ouattara à ses collaborateurs. " Nous figurons parmi les ministères qui ont exécuté leur budget d'investissement à plus de 80%. Je partage cette satisfaction avec vous ", a souligné Lataille Koffi N'Guessan.

Aussi, le secrétaire d'État s'est-il enquis des conditions de travail de ses agents et leur a souhaité ses vœux de nouvel an. Il les a sensibilisés aux vertus de la transparence, de l'éthique, de la responsabilité et de la culture de l'intégrité.

" Je vous exhorte à avoir des pratiques de bonne gouvernance. Vous devez gérer les biens publics avec probité et sérieux ", a exhorté le secrétaire d'État. Tout en promettant d'améliorer les conditions de travail de ses collaborateurs délocalisés à Adjamé et Cocody. Il a en outre salué les réformes opérées dans son département ministériel.

À l'en croire, ces changements vont booster la construction des logements sociaux. Adahi Kouamé Élisabeth, directrice des investissements immobiliers du secrétaire d'État auprès du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, au nom du personnel délocalisé du Secrétariat, a assuré la tutelle d'œuvrer par leur comportement, leur intégrité et leur ardeur au travail, à mériter davantage sa confiance.