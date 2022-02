Cote d'Ivoire: Agriculture - L'Anader fait son bilan annuel et lance de nouveaux projets

La Direction générale de l'agence nationale d'appui au développement rural (Anader) a lancé le 15 février dernier à Abengourou, un atelier sur son programme de travail et budget annuel 2022 (Ptba).

Pour cet atelier dont les travaux s'étendent sur trois jours, il s'agit de partager et harmoniser avec les différents acteurs des différents niveaux d'intervention de l'Anader, les disposition pratiques de ce programme de travail.

De façon spécifique, cet atelier vise non seulement à faire le bilan annuel 2021 du contrat de performance entre l'Anader et l'Etat de Côte d'ivoire, mais également à partager les plans d'opération actualisés des programmes de l'exercice 2022. Et ce, en s'appuyant sur les leçons tirées de la conduite des programmes précédents.

A l'ouverture des travaux, Mme Nicole Aphing-Kouassi la Directrice générale adjointe a fondé son espoir de voir cet atelier répondre aux attentes de tous les acteurs agricoles à travers les enseignements qui seront tirés et les dispositions pertinentes qui seront prises.

Elle a souhaité que les engagements des participants qui découleront des échanges, puissent enclencher une nouvelle dynamique de gouvernance dans la conduite de tous les nouveaux projets et programmes. " Il convient pour l'Anader, de garder à l'esprit que les stratégies qui seront énoncées, doivent s'adapter à notre environnement pour être plus opérationnelles afin de récolter des réalisations qui présentent une bonne visibilité et qui s'inscrivent dans la durabilité. " a-t-elle soutenu.

Notons que le projet-programme PTBA 2022 comprend 51 programmes et 64 projets validés qui concernent trois grands domaines. Il s'agit de la sécurité alimentaire des communautés et l'amélioration de leurs revenus, les cultures pérennes et d'exportation et l'appui à la santé de ces communautés.