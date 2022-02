Burkina Faso: Le lieutenant-colonel Damiba investi président du Burkina Faso

Suite au coup d'État du 24 janvier dernier, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba est désormais officiellement président du Burkina Faso. Il a été investi, ce mercredi 16 février, à Ouagadougou par le Conseil constitutionnel.

Jusqu'ici président du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration du Burkina Faso (MPSR) et chef de la junte au pouvoir, il est désormais aux commandes jusqu'à la fin de la période de transition qui n'est pas encore déterminée. Lors de son investiture, le tout-nouveau président a tenu à préciser qu'il n'agit pas dans une logique révolutionnaire, mais qu'il s'agit d'une transformation positive profonde.

En tenue " terre du Burkina ", la tenue de combat des forces armées burkinabè, béret rouge sur la tête, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a levé la main droite et prononcé la formule de serment : " Je jure devant le peuple burkinabè et sur mon honneur de respecter et de faire respecter et de défendre la Constitution, l'acte fondamental et les lois, et de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les Burkinabè ". Lire la suite...