Togo: Marseille - Pape Gueye revient sur sa suspension par la FIFA lors de la CAN

Récent vainqueur de la CAN 2021 avec le Sénégal, Pape Gueye avait été suspendu par la FIFA lors de la compétition. Un sujet sur lequel il est revenu ce mercredi en conférence de presse.

Le milieu de terrain sénégalais avait vu l'instance dirigeante du football mondial le suspendre suite à une plainte de Watford consécutive à son choix de rejoindre l'Olympique de Marseille alors qu'il avait signé un précontrat avec le club anglais.

" Je ne vais pas trop en parler. Je suis bien entouré, je suis très fort mentalement, ça ne m'a pas trop déstabilisé. Je suis concentré ", a-t-il dit à propos de cette affaire, sans aller dans les détails.

A noter que la suspension de Gueye a été levée quelques jours après. Ce qui lui a permis de poursuivre la CAN et de la remporter avec le Sénégal. Un compétition qu'il a d'ailleurs évoqué.

" C'était une expérience très enrichissante, notamment pour Bamba Dieng et moi. On est jeunes et gagner ce trophée pour le pays, c'est extraordinaire. On s'est vite mis au travail, on avait des matchs importants. On était très bien physiquement et on avait à cœur de rejoindre l'équipe. On est très contents ".