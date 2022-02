Afrique: Bourse - L'indice BRVM composite au-dessus de son point le plus haut depuis 4 ans.

Au terme de la semaine du 7 au 11 février 2022, l'indice BRVM composite de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une nouvelle hausse de 2,06% et oscille au-dessus des 207 points son plus haut point depuis 4 ans, selon la Revue Hebdomadaire des marchés publiée par la Société de gestion et d'intermédiation (SGI) Impaxis Securities.

Selon toujours Impaxis Securities, durant la semaine sous revue, les indices BRVM autres secteurs (+41,88%), BRVM finances (+3,32%), BRVM agriculture (+2,86%), BRVM transport (+2,37%) et BRVM services publics (+1,41%) ont clôturé dans le vert.

Cependant les autres indices BRVM industrie (-0,12%) et BRVM distribution (-0,43%) ont clôturé la semaine dans le rouge.

Evoluant dans le même sens que le marché, l'indice BRVM 10 a aussi enregistré une hausse de 2,44% à 157,61 points durant la période sous revue, entrainée essentiellement par la hausse des valeurs des titres Ecobank Togo (+10,53%), Société Générale Côte d'Ivoire (+10,41%), BICICI (+6,34%), BOA Bénin (+3,70%), Sonatel (+1,42%), Onatel BF (+1,95%), et CFAO Côte d'Ivoire (+0,43%).

<>, signale la revue de Impaxis Securities. Selon cette SGI, le titre SETAO Côte d'Ivoire occupe une seconde fois la première place du Top 5 cette semaine avec une progression de 41,88%. SAFCA Côte d'Ivoire obtient la deuxième place du podium et s'adjuge 31,39%. À la suite viennent les titres NEI CEDA Côte d'Ivoire, CROWN SIEM et Ecobank Togo qui progressent respectivement de 15,38%, 11,19% et 10,53%.

Le titre Air Liquide affiche le repli le plus significatif de cette semaine avec une baisse de 14,44%. Le titre BOA Sénégal enregistre la deuxième plus forte baisse de la semaine en affichant un repli de 6,61%. A leur suite, il y a les titres Bernabé Côte d'Ivoire, SITAB et TOTAL Côte d'Ivoire qui baissent respectivement de 4,14%, 3,77% et 3,59%.

Selon Impaxis Securities, au terme de la semaine du 07 au 11fevrier 2022, le marché boursier a enregistré un volume d'affaires de 3,068 milliards FCFA pour 7 588 839 de titres transigés.

La capitalisation boursière du marché des actions enregistre une hausse de 2,06 % et s'affiche à 6 113 228 768 628 FCFA.

Concernant le compartiment obligataire du marché financier sous régional, il a enregistré au terme de la semaine du 4 février à l'un volume d'affaires de 6 812 millions FCFA pour un volume de 678 640 titres échangés, soit une hausse de 110 % par rapport à la semaine dernière. Les transactions du marché portent principalement sur quatre (04) titres obligataires " TPCI.O67 5,90% 2021- 2036 ", " TPCI.O52 5,90% 2020-2030 ", " TPCI.O37 5,80% 2019-2026 " " TPCI.O41 5,80% 2020-2027 ". La valeur transigée sur ces titres représente 95,77% de l'ensemble des volumes transigés. Impaxis signale que ces titres enregistrent chacun 44,04%, 16,35%, 14,94% et 14,90% de la valeur des transactions, soit un volume d'affaires de 6 146 millions FCFA.

Au terme de la séance de bourse du vendredi 11 février 2022, la capitalisation boursière du marché des obligations de la BRVM a enregistré une hausse de 2,94%. Elle s'établit ainsi à 7 484 752 821 922 FCFA.

Sur le marché des titres publics, les adjudications de la semaine ont porté sur les États du Niger et du Sénégal. L'État du Niger est parvenu à lever un total de 33 milliards FCFA auprès des investisseurs de la région. L'opération a enregistré un appétit de 50,597 milliards FCFA sur un montant total demandé de 35 milliards FCFA, soit un taux de souscription de 168,66%. Après adjudications, le Benin a absorbé 65,22% des souscriptions, soit un montant retenu de 33 milliards FCFA. Le Sénégal a mobilisé un montant de 35 milliards FCFA auprès des investisseurs de la région. Le carnet de soumission a enregistré un volume de 106,760 milliards FCFA sur un montant total demandé de 35 milliards FCFA, soit un taux de souscription de 305,03%. Après adjudications, l'État du Sénégal a retenu 35 milliards FCFA, soit un taux d'absorption de 32,78%.