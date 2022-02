Afrique de l'Ouest: Départ de Barkhane du Mali - Retour sur une opération française acclamée puis désavouée

Neuf années se sont écoulées depuis que l'armée française a foulé le sol malien pour repousser une vaste offensive jihadiste venue du Nord pour fondre sur Bamako. L'opération Barkhane a fait long feu.

" Nous avons gagné cette guerre ", proclamait François Hollande, président français, en 2013 à Bamako. Quelques mois auparavant, les autorités maliennes avaient sollicité l'aide de la France pour contrer la progression des groupes jihadistes qui occupent le nord du Mali. Quand l'armée française arrive au Mali, c'est l'effusion de joie.

L'acclamation d'une armée libératrice

Lors d'une visite éclair, le président français est accueilli en libérateur. Sur la place de l'Indépendance à Bamako, le 2 février 2013, le président malien par intérim Dioncounda Traoré remerciait alors chaleureusement François Hollande.

Merci pour la déroute des démolisseurs qui ont hélas passé à la pique et au marteau un millénaire d'histoire. Merci pour les panneaux des prétendues police et justice islamiques, désormais décrochés du fronton de nos édifices. Merci au nom des femmes libérées de la prison obscurantiste de ceux qui n'étaient venus que pour détruire l'islam. Merci au nom de toutes celles qui ne connaitront plus l'humiliation des mariages forcés et multiples. Merci pour les sanglots qu'on n'entendra pas ce soir, de la énième fille violée devant ses père et mère, terrifiés et horrifiés.

Dioncounda Traoré remercie la France

Acclamé par la foule, salué en " héros ", le discours du président français sur cette même place de l'Indépendance le samedi 2 février 2013, restera comme le temps fort de sa visite au Mali : " Je viens sans doute de vivre la journée la plus importante de ma vie politique. Parce qu'à un moment, une décision doit être prise. Elle est grave, elle engage la vie d'hommes et de femmes, je l'ai prise au nom de la France ", clame-t-il à la tribune, sous les vivas. La France et le Mali se battent ensemble, " en fraternité ", a-t-il dit.

Le terrorisme a été repoussé, il a été chassé, mais il n'a pas encore été vaincu. La France est à vos côtés, non pas pour servir je ne sais quel intérêt, nous n'en avons aucun. Nous sommes à vos côtés pour le Mali tout entier et pour l'Afrique de l'ouest. Nous nous battons ici pour que le Mali vive en paix et en démocratie.

François Hollande

Difficile alors d'imaginer que la plus grande opération extérieure française se solderait par un départ du Mali dans un tel climat de défiance. Barkhane, qui a payé un lourd tribut avec 53 morts, a pourtant toujours été efficace à l'aune de son mandat. Chargée dans un premier temps de contenir la poussée jihadiste, elle a permis d'éviter la création d'un califat territorial.

Un an et demi après son lancement, en 2014, Serval devient Barkhane, un dispositif régional qui associe la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad.

L'arrivée de Wagner achève la rupture

Mais la menace terroriste n'a pas disparu dans la zone des trois frontières, aux confins du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Lors du sommet de Pau en janvier 2020, le président Macron décide d'envoyer des renforts et de porter la force à plus de 5000 hommes. L'État islamique au Grand Sahara est alors désigné ennemi numéro 1. A l'été 2021, Adnane Abou Walid al-Sahraoui, le chef de l'EIGS, est neutralisé par une frappe aérienne. Abdelmalek Droukdel, chef du groupe rival Aqmi, est éliminé de la même façon en juin 2020.

Grâce aux partenariats militaires opérationnels, Barkhane a aussi permis une montée en gamme des forces armées maliennes. Mais les succès tactiques ne font pas une victoire. L'État malien n'a jamais réellement pris pied au nord du Mali, laissant le champ libre notamment aux groupes jihadistes, à l'instar du Jnim de Iyad Ag Ghali.

En juin dernier, le président français annonce une réorganisation de l'opération Barkhane, le plus gros déploiement de militaires français à l'étranger : quelque 25 000 soldats internationaux sont à ce moment déployés au Sahel, dont environ 4300 Français. Ils sont 2400 au Mali dans le cadre de l'opération Barkhane. Il annonce également le départ des soldats français de trois bases du Mali.

Les choses s'accélèrent ces dernières semaines avec une escalade verbale entre les autorités françaises et maliennes et l'expulsion de l'ambassadeur de France à Bamako. Le tout sur fond de sentiment anti-français croissant au Sahel et, plus récemment, de l'arrivée des mercenaires russes de Wagner à la faveur d'un nouveau régime militaire à Bamako.

Et c'est bien l'arrivée sur le terrain malien de cette société de sécurité privée directement liée au Kremlin qui a précipité la rupture. C'est en septembre, que fuitent les premières informations sur une négociation entre les autorités maliennes et le groupe Wagner. Des rumeurs prises tout de suite au sérieux par les autorités françaises. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian annonce alors la couleur : " Wagner est une milice privée qui s'est illustrée par des exactions. C'est absolument inconciliable avec notre présence. "

La machine diplomatique se met alors en place pour mettre la pression sur Bamako. Le 15 novembre, l'Union européenne annonce de futures sanctions contre la société Wagner. Fin décembre, sous l'impulsion de la France, 14 pays européens et le Canada publient un communiqué qui condamne " le déploiement de mercenaires sur le territoire malien ".

Quelques semaines plus tôt des éléments russes sont repérés à proximité de l'aéroport de Bamako. En janvier, l'état-major français estime que 500 mercenaires sont déployés dans le centre du Mali. Ils seraient 1000 aujourd'hui. Les autorités maliennes quant à elles, ne confirment toujours pas la présence de mercenaires russes, mais rappellent leur souveraineté nationale et leur droit à diversifier leurs partenariats.

Aujourd'hui, les Maliens estiment désormais cette présence contraire aux intérêts de leur pays.

Nous sommes contre la politique française au Mali, au Sahel. Les choses ont changé. Nous pensons que la France maintient le statu quo pour qu'ils restent maîtres des lieux

Les Maliens rejettent la présence française

Alors que les groupes jihadistes conservent leur pouvoir de nuisance dans de nombreuses zones du Sahel, la France annonce aujourd'hui la fin de l'opération Barkhane au Mali.