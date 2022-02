Afrique: Face à l'accès restreint au crédit - La Banque mondiale promeut des innovations dans les modèles de financement et de prêt numériques

Les innovations dans les modèles de financement et de prêt numériques peuvent aider les institutions financières à évaluer et à gérer les risques de manière fiable et à continuer à fournir des crédits, en particulier aux emprunteurs à faible revenu.

Cela, pour faire face à la problématique de " l'accès plus restreint au crédit ". Dans son nouveau Rapport sur le développement dans le monde 2022 : La finance au service d'une reprise équitable les risques, la Banque mondiale confie que les ménages qui conservent un accès financier sont plus susceptibles de maintenir leur consommation, tandis que les entreprises peuvent investir et créer des emplois.

Sur la question liée aux " niveaux élevés de dette souveraine ", la banque mondiale indique que la gestion proactive et la réduction de la dette souveraine peuvent libérer les ressources budgétaires nécessaires pour soutenir la reprise économique post-Covid-19.

Par ailleurs, elle souligne que les retards dans le traitement de la viabilité de la dette sont associés à des récessions prolongées, à une hausse de l'inflation et à une réduction des dépenses consacrées aux filets de sécurité sociale, à la santé publique et à l'éducation, qui ont des effets disproportionnés sur les pauvres.