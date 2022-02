Sénégal: BRVM - Le marché termine encore en zone rouge ce 16 février 2022

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a terminé la séance de cotation du mercredi 16 février 2022 dans la zone rouge à l'image de la séance précédente.

L'indice composite a ainsi perdu 0,15% à 209,27 points contre 209,58 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 10 a perdu 0,69% à 157,34 points contre 158,44 points la veille.

La capitalisation boursière du marché des actions a fini la séance de cotation en baisse de 9,132 milliards de FCFA à 6299,612 milliards de FCFA contre 6308,744 milliards de FCFA la veille.

En revanche, celle du marché des obligations est restée stationnaire à 7506,733 milliards de FCFA.

La valeur totale des transactions est apparue, passant de 908,393 millions de FCFA la veille à 744,942 millions de FCFA.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est respectivement occupé par les titres Palm Côte d'Ivoire (plus 7,49% à 8 685 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (plus 7,44% à 2 310 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (plus 7,43% à 940 FCFA), BOA Sénégal (plus 7,38% à 2 475 FCFA) et Safca Côte d'Ivoire (plus 7,25% à 1 100 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres ETI Togo (moins 5,00% à 19FCFA), SMB Côte d'Ivoire (moins 3,99% à 7 105 FCFA), BOA Mali (moins 3,33% à 1 305 FCFA), BOA Bénin (moins 2,52% à 5 605 FCFA) et Total Côte d'Ivoire (moins 2,27% à 2 150 FCFA).