Burkina Faso: Eliminatoires CAN féminine 2022 - Les Etalons fouettent les Lycaons de la Guinée-Bissau (6-0)

Les Etalons dames du Burkina sont allées chicoter 6 à 0 à Bissau les Djurtus ou Lycaons de la Guinée-Bissau le mercredi 16 février 2022 en match comptant pour la manche aller du dernier tour des éliminatoires de la CAN, Maroc 2022. En attendant le match retour dans une semaine, cette écrasante victoire ouvre sans aucun doute les portes pour la première CAN féminine au Burkina.

Quelle prouesse des Etalons dames ! Jamais le Burkina n'a été aussi proche d'une qualification pour la phase finale d'une CAN féminine. Et cette fois-ci semble la bonne. En déplacement, nos Amazones ont étrillé les Lycaons de la Guinée-Bissau 6 à 0. C'était en match comptant pour la manche aller du dernier tour qualificatif pour la Coupe d'Afrique des nations, Maroc 2022. Les filles du coach Pascal Sawadogo n'ont mis qu'un quart d'heure à jauger leurs adversaires et ouvrir leur compteur de buts.

C'est d'abord Juliette Nana qui montre la voie à suivre dès la 18e minute. Elle sera imitée par Adèle Kabré à la demi-heure (0-2 ; 30e mn). Avant d'aller à la pause, les Etalons inscrivent encore 2 autres buts par Adama Congo (40e) et Juliette Nana (42e mn). A 4 à 0, la messe était déjà dite, mais l'appétit des guerrières n'était encore assouvi. Madina Rouamba se joint à la fête (80e) et Limata Nikiéma clôt le festival (86e).

A 6 à 0, on peut dire que la qualification pour la première CAN tend les bras au Burkina, même si les joueuses ne pourront pas compter sur leur coéquipière Adèle, qui a écopé d'un carton rouge. Le sélectionneur national Pascal Sawadogo, lui, reste très prudent. "L'équipe adverse était en place, seulement on a pu casser le rideau défensif. Puis on a été adroit devant les buts. Mais ce n'est pas encore fini. On n'est pas qualifié, car il reste un dernier match (le retour aura lieu dans une semaine) que nous allons aborder avec le plus grand sérieux. On peut juste dire qu'on s'est facilité la tâche dans l'optique de la qualification ", soutient le technicien burkinabè.

Sauf tremblement de terre, ça devrait passer pour les Etalons le 23 février prochain à Cotonou et les filles pourraient alors goûter à une première qualification d'une phase finale de CAN.