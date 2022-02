Maroc: M. Talbi El Alami s'entretient avec l'Ambassadeur de Jordanie au Maroc

Rabat — Le président de la Chambre des Représentants, Rachid Talbi El Alami s'est entretenu, mercredi à Rabat, avec l'ambassadeur du Royaume hachémite de Jordanie au Maroc, Jumana Souleiman Ali Ghneimat.

Lors de cette rencontre, Mme. Ghneimat a félicité M. Talbi El Alami pour son élection à la présidence de la chambre des représentants, louant les relations ancrées dans l'histoire et qui unissent les Chefs des d'Etat des deux pays et les peuples frères, exprimant par l'occasion, son appréciation et son admiration pour l'expérience marocaine, qui coïncide à bien des égards avec celle de son pays.

La diplomate jordanienne a appelé au renforcement des relations bilatérales entre Rabat et Amman sur les questions d'intérêt commun à travers le partage d'expériences et d'expertises parlementaires, relevant la profondeur historique et le caractère particulier qui marquent les relations parlementaires entre les deux royaumes.

Et d'assurer que son pays aspire à renforcer lesdites relations aux niveaux bilatéral et multilatéral dans les divers fora et à travers l'échange de visites, les groupes d'amitié et la coordination parlementaire continue.

Pour sa part, le président de la chambre des représentants a salué les liens historiques et culturels de longue date entre le Royaume du Maroc et le Royaume Hachémite de Jordanie, ainsi que les fortes relations fraternelles entre les deux Chefs d'Etats, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Sa Majesté le Roi Abdallah II Ibn Al Hussein, se félicitant du niveau des relations parlementaires entre les deux pays qui a besoin d'être renforcé afin de préserver les réalisations, capitaliser les acquis et renforcer la communication entre les parlementaires des deux pays pour la coordination bilatérale et multilatérale.

Lors de cette entrevue, M. Talbi El Alami a rappelé les acquis et le dynamisme que connaît le Maroc au niveau de l'édification institutionnelle et de la consolidation de la démocratie, du décollage économique et de l'Etat social, soulignant que la chambre des représentants a réussi à occuper une place de choix au niveau national et dans de nombreuses instances et organisations parlementaires continentales, régionales et internationales, faisant d'elle un modèle institutionnel.

Le président de la chambre des représentants s'est dit prêt pour le partage mutuel d'expertises et d'expériences avec ses homologues du Royaume hachémite de Jordanie.