Cote d'Ivoire: L'évêque jonathan gba à gbagbo - "Il faut éviter de créer des tensions inter-religieuses"

La visite du président du parti des peuples africains-Côte d'Ivoire (Ppa-ci) Laurent Gbagbo au siège de l'église Baptiste Œuvres et missions Internationale a suscité la colère du président des églises, Tabernacle des vainqueurs, l'évêque Dr Jonathan Gba. Celui lors d'une rencontre avec des pasteurs à Paris le mardi 15 février 2022 a demandé à l'ex-président Laurent Gbagbo d'éviter de créer des tensions inter-religieuses.

Suite à la visite de Laurent Gbagbo au siège de l'église, Baptiste Œuvres et missions Internationale, l'évêque Dr Jonathan Gba s'est exprimé, le mardi 15 février 2022, en invitant l'ex-président Ivoirien à entretenir la flamme de la paix. Dans son discours, il a décrié des propos de Gbagbo . L'homme de Dieu a estimé que la réconciliation entre les Ivoiriens est en bonne voie et qu'il faudrait éviter d'attiser le feu. " Aujourd'hui, plus que jamais, notre pays a besoin de s'inscrire dans un processus de réconciliation pour le bien-être de la population. Cela doit nous emmener à enterrer la hache de guerre et surtout éviter d'ouvrir la boîte de Pandore qui viserait à provoquer des sentiments de colères et d'accusations ", a-t-il décrié.

Ce qu'avait dit Gbagbo.

Lors de son discours au siège de l'église, Baptiste Œuvres et missions Internationale, à Yopougon, Laurent Gbagbo s'était excusé d'avoir été à la base de déconvenues qu'ont connues les églises évangéliques en Côte d'Ivoire. Il a fait savoir que plusieurs églises protestantes évangéliques ont été prises à partie par des hommes armés parce que accusées d'avoir soutenu son régime .

Pour Dr Jonathan Gba, il ne faut pas aussi cacher les dégâts commis dans les mosquées. À l'entendre, des mosquées, imams et fidèles musulmans ont été victimes au même titre que l'église. " J'estime que cela est pour l'église évangélique, un lointain souvenir, car ce sont les effets collatéraux d'une crise politico-militaire dont les acteurs sont les politiques, eux-mêmes. Certaines mosquées, certains imams, et même fidèles musulmans ont été victimes au même titre que l'église. Alors quid de cette réalité ? Alors, il faut éviter de créer des tensions inter-religieuses, ce qui, ma foi, n'arrivera jamais ", a clamé Dr Jonathan Gba avant d'ajouter " Pour ce fait, Laurent Gbagbo n'aurait pas dû exposer l'église à la vindicte populaire dès son retour de Scheveningen (La Haye). La maturité de l'église protestante évangélique de Côte d'Ivoire aujourd'hui, lui donne de se dessaisir de toute forme de manipulation et de ses dérivées pour satisfaire un bastion en vue d'une quelconque opposition politique ".Dr Jonathan Gba a souligné que la mission de l'église protestante évangélique est de promouvoir la paix et la cohésion.