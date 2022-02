Maroc: La 1ère course de la forêt diplomatique, le 13 mars à Tanger

Tanger — Le comité organisateur de la course de la forêt diplomatique a annoncé la tenue, le 13 mars à Tanger, de la 1ère édition de cette manifestation sportive ouverte.

Il est prévu que plus de 2.000 coureurs, hommes et femmes de plus de 16 ans, participent à cette course, a précisé le comité, notant que l'événement connaîtra également la participation de coureurs professionnels marocains et étrangers, en plus de membres de clubs sportifs, d'amateurs de course à pied et de marche dans les espaces naturels, ainsi que des élèves d'établissements scolaires.