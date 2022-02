Afrique: Construction de logements neufs - Progression de 0,7% au quatrième trimestre 2021

Au quatrième trimestre de 2021, le coût de la construction des logements neufs à usage d'habitation a progressé de 0,7% comparé au trimestre précédent.

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), cette évolution résulte essentiellement de la hausse des prix des " matériaux de construction ", du coût de la " main d'œuvre " et de celui de la " location de matériel ". En variation annuelle , il a augmenté de 8,9%. Le rapport des prix moyens des douze mois de 2021 sur ceux de 2020 fait ressortir une progression de 7,5%.

L'Ansd renseigne que les prix des " matériaux de construction " ont progressé de 0,9% par rapport au trimestre précédent, en raison de l'accroissement de ceux des matériaux pour étanchéité (+6,7%), de revêtement des murs et sols (+3,7%), de menuiserie (+2,7%), de plomberie et sanitaire (+1,7%) et des travaux d'électricité (+1,5%).

En variation annuelle, ils ont augmenté de 10,2%. Les prix des matériaux pour étanchéité se sont accrus de 6,7% au quatrième trimestre 2021, en relation avec la montée de ceux du feutre à bitume (+6,5%). En comparaison à la période correspondante en 2020, ils se sont renchéris de 7,8%.

L'augmentation de 3,7% des prix des matériaux pour le revêtement des murs et sols résulte de celle des prix des carreaux de sol (+4,2%) et des carreaux de mur (+2,5%). En variation annuelle, les prix ont été majorés de 14,4%. Le renchérissement des matériaux de menuiserie (+2,7%) est imputable à celui des matériaux en aluminium (+3,3%), des matériaux métalliques (+3,2%) et de ceux en bois (+2,2%). Par rapport à la période correspondante en 2020, ils se sont inscrits en hausse de 11,8%.

Les prix des matériaux de plomberie et sanitaire ont progressé de 1,7% au cours de la période sous revue, en liaison avec la hausse de ceux des tuyaux en plastique (+6,4%) et des matériaux pour sanitaire en porcelaine (+0,9%). Par rapport au quatrième trimestre 2020, les prix se sont appréciés de 10,7%. Les prix des matériaux pour travaux d'électricité se sont inscrits en hausse de 1,5% en rythme trimestriel, suite à l'augmentation de ceux des câbles VGV (+2,9%). En variation annuelle, ils ont connu une augmentation de 12,4%.

Les prix des matériaux de peinture se sont appréciés de 0,7%, en liaison avec une hausse de ceux des peintures à huile (+1,2%) et des peintures à eau (+0,9%). Rapportés à leur niveau du quatrième trimestre 2020, ils ont été majorés de 4,4%. Les prix des matériaux de base se sont accrus de 0,3%, en rapport avec l'appréciation de ceux du sable (+1,7%), du ciment ordinaire (+0,9%) et des graviers (+0,8%).

Toutefois, les prix du fer à béton se sont contractés de 1,0% au cours du trimestre sous revue. En variation annuelle, ils se sont renchéris de 10,3%.

S'agissant du coût de la " main d'œuvre ", il a progressé de 0,4%, comparativement au trimestre précédent, du fait de la hausse des rémunérations des électriciens (+2,5%), des peintres (+2,2%) et des maçons (+1,2%). Comparé au quatrième trimestre 2020, il s'est accru de 6,3%.