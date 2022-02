Algérie: Energie - Arkab en visite de travail au Niger

Alger — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a entamé mercredi une visite de travail au Niger, au cours de laquelle il prendra part aux travaux de la 3e édition du Forum des mines et du pétrole, organisé par le Gouvernement du Niger et la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), a indiqué le ministère dans un communiqué.

M. Arkab qui est accompagné du P-dg du Groupe Sonatrach et de cadres du ministère, a été accueilli par son homologue nigérien et l'ambassadeur d'Algérie au Niger, a précisé la même source.

Organisé sous le thème "Intégrer les industries minières et pétrolières dans le développement des chaînes de valeur régionales", le forum abordera le potentiel des chaînes d'approvisionnement régionales et la perspective d'harmoniser les éléments essentiels des cadres de politique fiscale du secteur géo-extractif dans la région.

Des ministres, des experts et des responsables des Etats membres de la CEDEAO, des professionnels des industries minières et pétrolières, ainsi que des responsables des petites et moyennes entreprises (PME), prendront par part à cette rencontre de trois jours, lit-on dans le communiqué.