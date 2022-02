Togo: Manchester City - Grosse frayeur en avion pour Riyad Mahrez et ses coéquipiers

Les joueurs de Manchester City ont eu une petite frayeur après leur large victoire 0-5 contre le Sporting Portugal, mardi en Ligue des Champions.

Le retour en avion de Manchester City, depuis le Portugal, a provoqué quelques frayeurs. Selon The Sun les problèmes ont commencé plus tard dans la soirée pour les Citizens qui n'ont pas pu atterrir à l'aéroport de Manchester et se sont fait une belle frayeur. The Daily Mail explique que l'avion des Citizens, confronté à de fortes ravales de vents, a fait le tour trois de fois de Manchester, avant d'être dérouté vers l'aéroport John Lennon de Liverpool. En effet à cause d'un très puissant vent, le pilote a été contraint de contourner la ville pour aller finalement atterrir à Liverpool, à une cinquantaine de kilomètres plus à l'Ouest. La tempête Dudley, qui frappe en ce moment de le nord du Royaume-Uni, impacte également le traffic routier et ferroviaire.