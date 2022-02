Malawi: Kuwala FM - La radio catholique est un instrument important d'évangélisation

Limbe — " Que cette radio soit un instrument d'unité et nous aide à promouvoir la tolérance politique et culturelle dans notre pays ", a déclaré l'Archevêque de Blantyre, Mgr Thomas Msusa, à l'occasion du lancement officiel de Radio Kuwala FM, un an après le début de la diffusion (voir Agence Fides 27/7/2020).

"C'est un outil important d'évangélisation, la cinquième radio catholique du Malawi", a souligné l'archevêque, exhortant les fidèles à en faire bon usage tant pour la formation spirituelle que pour le renforcement de la solidarité socioculturelle.

Lors de la cérémonie de lancement officiel de Kuwala FM, le ministre de l'information et de la numérisation locale, Gospel Kazako, a fait l'éloge de l'église catholique et de l'Archevêque Msusa pour toutes les initiatives proposées pour le développement de la communauté malawite. "C'est un plaisir d'avoir plus de stations de radio prêtes à combler le manque d'information. Soyez assurés du soutien du gouvernement dans cette importante initiative", a-t-il déclaré en s'adressant aux personnes présentes, exprimant sa joie de voir l'Église accroître sa présence dans l'industrie des médias.

Le service a eu lieu à la cathédrale de Limbe, où se trouvent les studios de Kuwala, le 5 février 2022. La cérémonie était simple et a commencé par la bénédiction des studios et des équipements par l'archevêque Msusa, propriétaire légal de la radio. Avec le ministre de l'information, ils ont visité les studios et ont eu l'occasion de parler en direct aux Malawiens.

Lux Mund, une expression latine signifiant Lumière du monde, est la devise de Kuwala FM. Les diffusions en direct ont commencé le 1er février 2021, touchant tous les districts du siège métropolitain de l'archidiocèse, qui comprend les diocèses de Chikwawa, Zomba et Mangochi.