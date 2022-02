Algérie: Les Eglises d'Afrique du Nord poursuivent leur parcours synodal sous le signe de Charles De Foucauld

Alger - "Pour notre Eglise d'Afrique du Nord, la prochaine canonisation de Charles de Foucauld est l'occasion de se réjouir et d'approfondir ses connaissances". C'est ce qu'écrivent les membres de la Conférence des Évêques de la région d'Afrique du Nord (CERNA), qui se sont réunis à Alger du 12 au 15 février à l'occasion de leur Assemblée annuelle.

Dans le message final de la rencontre, les évêques catholiques participant à l'Assemblée ont également suggéré certaines des "intuitions" du moine sur le chemin de la canonisation (il sera proclamé saint à Rome le 15 mai prochain) qui devraient être suivies et explorées dans le contexte particulier des pays d'Afrique du Nord. Indiquant notamment "l'émulation mutuelle dans la foi au contact des autres croyants, l'intérêt pour la culture de l'autre, le désir de fraternité universelle".

Le vendredi 11 février, tous les membres de la CERNA qui s'étaient rendus dans la capitale algérienne pour participer à l'Assemblée annuelle avaient également participé à la cérémonie d'installation du nouvel archevêque d'Alger, Jean-Paul Vesco (voir Fides 12/2/2022). Le lendemain, les Évêques présents à l'Assemblée (manquaient les membres de Libye et d'El Aaiún, qui ont rejoint les travaux par vidéoconférence) sont montés au monastère de Tibhirine, lieu de résidence des sept moines trappistes enlevés et tués en 1996, proclamés ensuite bienheureux le 8 décembre 2018 avec 12 autres martyrs catholiques tués en Algérie entre 1994 et 1996.

"Dans ce lieu de prière, de don de soi et de mémoire, lit-on dans le communiqué final de l'Assemblée, nous avons confié au Seigneur les joies, les tensions et les souffrances quotidiennes de nos peuples et de nos pays. Nous pensions notamment à la Libye, où l'église de Sebha a été détruite le dimanche 23 février au matin par des miliciens, et où Tripoli connaît à nouveau une situation de haute tension depuis quelques jours. Mais nous pensions à toutes les difficultés causées à un endroit par la guerre, à un autre par la situation politique et économique, et partout par la pandémie."

Précisément à cause de Covid-19, les évêques membres de la CERNA ne s'étaient pas réunis en personne dans un même lieu depuis septembre 2019. Pendant ce temps", écrivent-ils dans le communiqué final, faisant le bilan des années difficiles de la pandémie, "certaines de nos communautés ont connu des décès ; toutes ont souffert de l'isolement dû aux mesures de confinement (déplacements limités, suspension de nombreuses activités, lieux de culte fermés....). Mais cette période difficile a aussi été l'occasion de mesurer combien nous sommes proches les uns des autres. (...).

Beaucoup ont saisi cette fragilité commune et ont fait preuve de résilience, résistant à la tentation du repli sur soi, essayant de se mettre au service de ceux qui étaient plus vulnérables, prenant des initiatives pour prier ensemble, même à distance. À la lumière des expériences vécues en ces temps difficiles, et aussi des sollicitations offertes par la prochaine canonisation de Charles de Foucauld, les Évêques de la CERNA ont également commencé à discuter des questions et des propositions qui pourraient émerger dans les phases diocésaines et régionales du processus synodal initié en vue du Synode sur la synodalité, prévu pour 2023.

Au cours de l'assemblée, les postes de direction de la CERNA ont également été renouvelés. Pour les trois prochaines années, le Cardinal Cristóbal López Romero, Archevêque de Rabat (qui succède à Paul Desfarges, Archevêque émérite d'Alger, en tant que président) présidera cet organe ecclésial, tandis que Nicolas Lhernould, Évêque de Constantine, en sera le vice-président. Le membre du bureau exécutif sera Mgr George Bugeja, vicaire apostolique de Tripoli, tandis que le membre suppléant sera Ilario Antoniazzi, archevêque de Tunis. (GV).