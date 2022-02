Cameroun: Alphonse Bibehe - Un come back triomphal !

Qui l'eût cru ? Qu'après son retrait volontaire des activités du parti, le Patriarche serait sollicité par les candidats en course aux organes de base ? Personne ne pouvait le croire ! Ses adversaires politiques avaient même dit qu'il est fini !

Deux listes étaient en compétition : La liste Bitegye Tcheke de couleur jaune dite " La liste des Adiè " et la liste Patrice Wenang de couleur rose dite " La liste Babimbi ". Les deux têtes de liste sont respectivement Adiè et Babimbi ; c'est peut-être pour cette raison que leurs listes ont été baptisées ainsi mais force serait de reconnaître que cette élection était teintée de tribalisme.

Fort des attributs traditionnels que lui confère son titre de Mpepee, Alphonse Joseph Bibehe est une autorité morale et un Patriarche des Adiè. C'est donc naturellement qu'il eut pu soutenir la " Liste des Adiè " en raison de la proximité tribale mais il a préféré soutenir discrètement et efficacement la liste consensuelle de Patrice Wenang parce qu'elle intégrait toutes les composantes sociologiques ancrées au cosmopolitisme de la ville d'Edéa, sa ville natale.

Dialogue et consensus

Héros de la paix, du dialogue et du consensus, le Patriarche Alphonse Joseph Bibehe avait surtout envie de sauver cette Section au bord de l'implosion et lui éviter le pire qui aurait à coup sûr entaché l'ensemble de la Sanaga-Maritime. Grâce à un travail discret et efficace sur le terrain ses candidats sortirent vainqueurs à l'issue desdites consultations électorales.

Principal artisan de la victoire du Rdpc aux municipales à Edéa 1er et aux législatives dans le département de la Sanaga-Maritime en février 2020, ses camarades du parti s'en souviennent encore comme si c'était hier. Au lendemain des opérations de renouvellement des organes de base, à travers une marche populaire en guise de gratitude les militants du RDPC de tout le département sont allés se prosterner chez lui au village et lui ont demandé de reprendre ses activités au sein du parti. C'était le 31 octobre 2021 à Batombe. L'histoire retiendra !

L'Appel de la base militante

Comment résister à cet Appel populaire des militants avec lesquels on a passé plus de trente ans sur le terrain ? C'est tout simplement irrésistible ! En marquant un come back triomphal le 12 février 2022 à la Maison du Parti à Edéa, le Patriarche donnait ainsi une suite favorable aux doléances de ses camarades qui croient dur comme fer que son retrait volontaire des activités du parti n'a fait que trop durer.

Tout le monde a vu la liesse et l'allégresse populaires des militants du RDPC samedi 12 février 2022 à Edéa ; à la veille de l'anniversaire de leur Président national, Son Excellence Paul Biya. Il était d'abord question pour eux de faire une marche de soutien au Grand Camarade et dérouler ensuite le tapis au Patriarche Alphonse Joseph Bibehe dont le come back ce jour-là, à la Maison du Parti d'Edéa, était des plus retentissants. N'en déplaise !