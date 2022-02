Congo-Brazzaville: Coopération - Le gouvernement et les Nations unies valident leur plan de travail annuel 2022

Les Agences du système des Nations unies et le ministère de l'Economie, du Plan, de la Statistique et de l'intégration régionale ont organisé, le 15 février à Brazzaville, un atelier pour définir le plan de travail annuel (PTA 2022) conjoint du cadre de coopération des Nations unies (UNDAF 2020-2024).

L'atelier s'est déroulé en présence de Suzanne Somboko, directrice générale des partenaires au développement, représentant la ministre de l'Economie, du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas ; des responsables du système des Nations unies et des experts de la partie nationale du secteur privé et de la société civile.

La rencontre a eu pour objectif principal de valider les activités à entreprendre conjointement durant cette année, et de les inscrire dans un Plan de travail annuel (PTA) commun.

A cette occasion, les participants ont pris connaissance des activités prévues au niveau de chaque groupe, en se rapportant respectivement aux quatre effets de l'UNDAF. " La finalisation des PTA est un exercice pertinent qui pose les balises de l'action de demain ", a déclaré Suzanne Somboko.

Les effets UNDAF portent sur " la gouvernance ", " le capital humain ", " la protection sociale et l'accès aux soins et services de santé essentiels de qualité "et la " diversification économique ", et sont liés aux Objectifs de développement durable (ODD) du programme de développement durable des Nations unies à l'horizon 2030.

En effet, le PTA en examen prévoit la révision du cadre de coopération du système des Nations unies afin de s'adapter et de s'aligner au niveau temporel et programmatique aux priorités nationales contenues dans le nouveau Plan national de développement (PND) adopté par le gouvernement congolais pour la période 2022-2026.

Selon la représentante du coordonnateur résident, Mirhame Mshangama, il s'agira de considérer " les six axes du nouveau PND ainsi que les recommandations de l'analyse pays (CCA) ".

Le PTA sera signé entre la ministre de l'Economie, du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale et le coordonnateur résident au cours du prochain comité de pilotage de l'UNDAF qui se tiendra dans les prochains jours.

Signalons que le cadre de coopération actuel vise à aider le Congo à améliorer sa gestion économique, créer un environnement favorable à la diversification de l'économie, renforcer son capital humain et la fourniture de services sociaux de base, notamment dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la protection sociale en vue d'atteindre les ODD.

La planification annuelle du cadre de coopération est un exercice obligatoire comme stipulé dans les directives du Bureau de coordination des opérations de développement. Elle fait partie intégrante du système de suivi et évaluation de l'UNDAF.