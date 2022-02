Gabon: CNAMGS/ Centre Mot à Mot - Signature officielle d'une convention de partenariat

La Caisse Nationale d'Assurance Maladie et de Garantie Sociale (CNAMGS) et le Centre de rééducation Mot à Mot ont officiellement signé la convention de partenariat ce mardi 15 Février 2022 à Libreville.

Severin Anguile et Monique Mozogo, respectivement Directeur Général de la CNAMGS et Fondatrice et Directrice du Centre de rééducation Mot à Mot, ont officiellement signé la convention de partenariat entre les deux structures. L'objectif est d'offrir aux enfants en situation de handicap issus de familles gabonaises économiquement faibles, une prise en charge adaptée à chacune de leur pathologie.

Accompagné de ses collaborateurs, le Directeur Général de la CNAMGS a aussi visité le Centre de rééducation.La visite a été guidée par la Fondatrice et Directrice du Centre et son personnel. L'on pouvait voir le sourire dessiné sur les visages de certains enfants qui ont exprimé leur bonheur."Nous sommes contents. On est venu nous voir. Merci beaucoup pour la joie au coeur".

Pour Monique Mozogo ,c'est une avancée significative pour le centre de rééducation Mot à Mot qui depuis sa date en création en 1993, propose des soins adaptés à ces enfants pour leur inclusion dans la société. "Nous tenons à remercier la CNAMGS pour le choix porté à notre structure et son soutien à l'enfance en situation de handicap pour les Gabonais Economiquement Faibles(GEF) qui sont souvent laissés pour compte dans notre société" a t-elle fait savoir.

Emue et fière, Virginie Mounanga, une des filles de la Fondatrice n'a pas manqué de dire du bien de sa mère. "Félicitations maman pour ton abnégation ! Tu es un vraie modèle pour moi et toutes les femmes ! Merci pour le dépassement que tu inspires ! Merci pour ton cœur de mère avec lequel tu mets tellement d'amour et d'efforts pour accompagner ces personnes vulnérables que sont les enfants en situation de handicap. Que Dieu continue de te bénir "

Il faut rappeler à des fins utiles, que c'est en 1993 que le Centre Mot à Mot a été créé par Mme Mozogo. Ce centre prend en charge les enfants en situation de handicap, précisément les trisomiques, autistes, déficients auditifs présentant des troubles de langages, retard de langages, troubles de comportement. La tranche d'âge des enfants reçus au sein de cet établissement varie entre 3 et 15 ans. Le sourire était du rendez-vous. Il espère avoir d'autres visites qui leur redonneront d'autres sourires. Comme quoi, il y a du plaisir à donner qu'à recevoir !