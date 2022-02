Madagascar: Au conseil des gouverneurs du Fida - Rajoelina en appelle à la solidarité de l'Afrique

Emergence ! Pas seulement pour Madagascar, mais le président de la République Andry Rajoelina l'a également souhaité pour le continent africain, lors de son intervention d'hier devant le Conseil des Gouverneurs du Fonds international pour le développement agricole (FIDA).

La quarante-cinquième session du Conseil des Gouverneurs du FIDA s'est, en effet, tenue hier. Ce conseil est l'organe principal de décision du FIDA. Il comprend tous les États membres et se réunit annuellement.

Pour la session d'hier qui s'est déroulée par visioconférence (situation sanitaire oblige !), le thème est intitulé: " Mobiliser l'innovation et la finance pour garantir une relance porteuse d'inclusion et de résilience climatique ". Un thème qui s'inscrit à bien des égards, dans le cadre des engagements pris par Madagascar à œuvrer pour la transformation du monde rural pour l'atteinte des objectifs de développement et d'émergence du pays dont parmi eux figure l'autosuffisance alimentaire.

Mutialiser les forces

Andry Rajoelina a d'emblée souligné: " Les projets gouvernementaux financés par le Fida ont permis à l'État malgache d'investir sur plus de 42 000 ha d'infrastructures productives; mais surtout dans les dispositifs d'irrigation innovants, les points d'eau et les blocs agro-écologiques". Et d'enchainer par une sensibilisation sur les risques engendrés par le changement climatique qui a des répercussions importantes sur l'agriculture. Au passage, il n'a pas manqué de mentionner les dégâts causés par les cyclones Ana en janvier et récemment Batsirai. Ces cyclones ont causé des pertes de vie humaine et d'importants dégâts non seulement matériels mais également et surtout sur les cultures et zones d'élevages. " Travailler pour l'adaptation des sociétés rurales aux risques climatiques est l'une des clés pour relever notre défi de développement ", souligne le Chef de l'État.

À ce sujet justement, Andry Rajoelina a exhorté ses homologues africains ainsi que tous les partenaires du développement à se mobiliser pour élaborer ensemble un plan continental de développement agricole et d'émergence du monde rural africain. Un plan applicable et adaptable pour chaque pays, déclinable dans chaque région. "Mutualisons nos forces, nos potentiels et nos savoir faire afin que nos pays atteignent l'autosuffisance alimentaire et que nos jeunes aient de l'emploi" conclut- il.