Madagascar: Ambanja - La filière vanille, une recrudescence des vols s'amorce

À quatre mois du début de la campagne, l'insécurité commence déjà à gagner du terrain dans la filière vanille à Ambanja.

Pour le moment, la vanille n'est pas encore mûre et certaines personnes volent déjà à Ambanja. Selon les paysans d'Ambalavelona, les vols tendent à prendre des proportions alarmantes, non seulement pour la vanille verte mais aussi pour la préparée.

La filière vanille fait donc face actuellement à de nombreuses difficultés, comme la cueillette précoce de la vanille verte, la diminution du taux de vanilline, et l'insécurité. Or, ces deux dernières années, la culture de la vanille est devenue très populaire dans toute la région, même dans les bleds les plus reculés.

Maintenant, l'inquiétude grandit au fil des jours suite aux vols commis dans les champs . La majorité des paysans producteurs vivent dans l'inquiétude et l'insécurité car les vols de vanille sur pied, dans les plantations, sont fréquents. Pour ces derniers, il est donc juste et équitable de protéger la filière , car elle nourrit beaucoup de personnes et renforce l'économie, non seulement dans la région à cause de la ristourne, mais aussi dans la caisse de l'État.

Face à cette situation, et pour remédier les problèmes, le Conseil régional de la vanille a organisé dans la capitale du Sambirano une réunion de concertation sur la sécurisation de la vanille, qui a vu la participation de tous les acteurs concernés. Les autorités régionales ont également répondu présents au rendez-vous.

Elle a eu pour objectif de réveiller tout le monde pour prendre des mesures strictes, pérennes et conformes à la réalité, car il y a toujours un rendez-vous annuel pour déterminer la stratégie à suivre mais personne ne passe à l'action et les maux se répètent toujours. La rencontre était basée sur les résolutions discutées en 2020 pour que la méthode ne soit pas théorique. Ainsi, les participants étaient répartis en quatre commissions qui ont chacune apporté des propositions ou des solutions sur son domaine respectif afin d'avoir des feuilles de routes claires et applicables.

Débat houleux

Cependant, le débat entre les planteurs, regroupés au sein de l'association ZAMI ou Zanak'Ambanivolo Miray, et les hommes de loi (forces de l'ordre et le tribunal) a été assez houleux. Alors que le procureur du tribunal de première instance d'Ambanja a insisté pour que l'association des planteurs ne soit pas impliquée dans l'enquête, le porte-parole de l'association n'a pas hésité à dire que les paysans de base se sentaient lésés car les voleurs étaient toujours acquittés lorsqu'ils étaient différés au tribunal. Les forces de l'ordre ont insisté sur le respect de la légalité , mais les planteurs ont insisté sur l'octroi des permissions à s'occuper de leur production car ils sont les seuls qui souffrent des attaques et de la tuerie .

" Vous demandez notre contribution pour la mise en place de la sécurité, mais nous en avons marre. Comment se fait-il que vous insistiez sur les témoins lors d'un vol, or nos gardiens les ont attrapés dans le champ. Et ils ont même essayé de les tuer. Pourquoi insistez-vous toujours sur le fait que nous n'avons pas de charges et vous relâchez les voleurs et les meurtriers ", a déclaré Richno, porte-parole de l'association, tout en évoquant que le droit de l'homme véhiculé par les hommes de justice consiste à protéger uniquement les tueurs, les voleurs les bandits mais non pas les paysans tués, agressés, volés... De son côté, le gouverneur Daodo Arona Marisiky a déclaré que tout le monde est responsable que s'il y a des voleurs, il y a des acheteurs, et qu'ils sont toujours dans la communauté. Il a mis un accent particulier sur les nombreux efforts du gouvernement actuel pour lutter contre la criminalité et instaurer une paix durable car il ne peut y avoir de vrai développement émergent sans la paix.