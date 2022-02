Madagascar: Traitement anti-covid - L'essai clinique du CVO+ évalué par des experts internationaux

Le Comité consultatif régional en médecine traditionnelle est en mission à Madagascar, dans le cadre du suivi de l'essai clinique sur CVO plus curatif, réalisé entre les mois de janvier et mai 2021. Arrivée à Madagas-car le 14 février, cette équipe de six experts internationaux a commencé sa mission au Pharmalagasy à Tanjombato, le 15 février.

Hier, c'était au tour des scientifiques locaux qui ont mené l'essai clinique de répondre à leurs questions. Cette délégation de l'Organi-sation mondiale de la santé (OMS) s'est également réunie avec le Premier ministre Christian Ntsay au palais d'Etat de Mahazoarivo, pour observer l'avancement des travaux de validation du CVO+ curatif sur le plan international.

Ce jour, ils ont prévu de consulter les prélèvements effectués sur les personnes qui se sont portées volontaires pour passer cet essai clinique au Centre d'Infectio-logie Charles Mérieux (CICM).

Cette équipe de six experts internationaux passe au peigne fin tous les dossiers et données disponibles sur cet essai clinique. Les débats ont été houleux entre les scientifiques malgaches et les experts internationaux sur l'essai clinique du CVO+ curatif. Rien que le nombre des personnes sur qui l'essai clinique a été réalisé (près de trois cent trente personnes) a été remis en question par ces experts. Les scientifiques malgaches ont mis en avant leurs arguments.

À la fin de sa mission, prévue le 18 février, ce comité consultatif régional en médecine traditionnelle devrait faire une déclaration sur les conclusions de leur mission. Ils devront annoncer leur point de vue scientifique sur toutes les procédures de l'essai clinique. Pour les scientifiques malgaches, leur présence est déjà un bon signe. " Cela signifie pour nous la confiance ", lance un membre de scientifiques malgaches qui ont réalisé cet essai clinique.