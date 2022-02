Ile Maurice: Vol de câbles aériens - Le lancement de la desserte St-Jean-Phoenix en juin compromis ?

C'est la première fois que des câbles aériens sont volés sur un chantier du Metro Express. 90 mètres de contact wire en cuivre d'une valeur de Rs 2,2 millions ont été emportés dans la nuit de vendredi dans la région de Dreamton Park, à Phoenix, en direction de Trianon. Des dommages ont été causés aux systèmes Autotensioning Device (ATD) et devraient être remplacés ainsi qu'aux cantilevers. Cependant, à cause de ce vol, des centaines de mètres de câbles en cuivre devraient être remplacés. Du coup, tout indique que les trial runs prévus à la fin du mois seraient compromis.

D'une part, à cause de la commande pour de nouveaux câbles et la livraison qui prendraient des mois et, d'autre part, cela prend 60 jours pour que des trial runs avec des trams puissent être effectués avant le lancement de la des- serte, prévu en juin.

De plus, un constat sur le chantier de St-Jean à Phoenix, mardi, démontre qu'il reste pas mal de travaux à compléter sur ce tronçon. À St-Jean, les ouvriers de Larsen & Toubro (L&T) vêtus de leur gilet fluorescent orange s'affairent sur le chantier où rails encastrés, JCB et pylônes électriques se côtoient. Le long de la route, des travaux sont entrepris à la hauteur des intersections dans le cadre d'une nouvelle configuration routière, qui sera en vigueur d'ici deux semaines, comme le prévoient les autorités.

Plus bas, à la fin de la route St-Jean, près du flyover, des travaux pour la pose des rails sont en cours. Un peu plus bas, la structure qui accueillera la plate-forme qui servira de gare est sortie de terre. Toutefois, elle a été endommagée par une voiture lors d'un accident dimanche soir. Un peu plus loin vers la fin du tronçon, les ouvriers s'attellent à des travaux liés aux rails. Si des pylônes électriques ont déjà été érigés, les câbles aériens n'ont pas encore été installés.

À Trianon, la structure de la station est déjà visible. Idem pour celle de Phoenix. Des travaux de finitions sont en cours sur ce tronçon. De Trianon à la station de Phoenix, des kilomètres de rails ont été installés. Si l'enfilage des câbles électriques a déjà débuté dans la région, il prendra encore quelques semaines à cause du récent vol de câbles.

La pose des rails qui passent sous le flyover de Jumbo est achevée et il ne reste qu'à les relier à ceux de Jumbo vu qu'une nouvelle station, soit la Phoenix Mall Station, au coût de Rs 235 millions, sera intégrée au centre commercial qui y donnera un accès direct. Les travaux de la nouvelle station ont déjà débuté alors que les rails n'ont pas encore été posés. À la fin des travaux, des feux de signalisation seront installés donnant ainsi priorité aux trams.

Il nous revient qu'au niveau de la station de Phoenix, une partie des travaux n'ont pas encore débuté. Du coup, les opérations pourraient commencer sur le tronçon St-Jean à Phoenix (ISKCON) fin avril pourvu que les trial runs puissent démarrer comme prévu fin février. Au cas où des travaux sont complétés du côté de Phoenix Mall Station, le lancement aura bel et bien lieu en juin. Attendons voir !

Ces autres vols de câbles électriques

Le chantier du Metro Express est une vraie caverne d'Ali Baba pour les voleurs de câbles et autres outils de construction. Plusieurs vols ont été recensés depuis le coup d'envoi des travaux en 2018.

Novembre 2018 Plusieurs mètres de câbles et d'autres équipements ont été emportés d'un conteneur sur un site de construction à Montée S. Le préjudice s'élève à Rs 100 000.

Août 2019. Perceuses, scies sauteuses, meuleuses (grinders), outils utilisés dans la maçonnerie, barres de fer... Autant d'objets volés sur différents chantiers du Metro Express. L&T a encouru environ Rs 5 millions de pertes. C'est à Résidences Barkly et Richelieu que le plus grand nombre de vols a été recensé.

Septembre 2019. Des câbles électriques sont volés sur un site du Metro Express à Plaine-Lauzun.

Mars 2020. Un probable acte de vandalisme sur des câbles du Metro Express enregistré par la police des casernes centrales. Des câbles ont été sectionnés.

Avril 2020. Plusieurs mètres de câbles et d'autres équipements sont emportés du site de Barkly ainsi qu'à la rue Monseigneur Leen, Port-Louis. La valeur des équipements volés est estimée à Rs 1,7 million.

Octobre 2020. Vol de câbles d'une valeur de Rs 50 000 sur un chantier du Metro Express.