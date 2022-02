Ile Maurice: Film de La Sentinelle - "Nou La" dévoilé au MCiné

"Nou La" sonne comme cri. Une affirmation forte pour bien marquer la présence des personnes LGBTQ dans notre société. Nou La, c'est le titre du film documentaire écrit par notre consoeur de l'express, la journaliste Carole Grimaud.

Ce film, présenté par La Sentinelle, a été projeté en avantpremière, hier soir, au Mciné Trianon, devant un parterre d'invités. Le script a été choisi après avoir répondu à un appel à participation à l'élaboration d'un documentaire sur les problèmes que rencontrent les LGBTQ à Maurice, proposé par la Young Queer Alliance, l'Equal Rights in Action Fund et le National Democratic Institute, l'an dernier. La place des LGBTQ dans la société mauricienne est un sujet que tient à coeur Carole Grimaud. "Avant d'être hétérosexuelle, je suis avant tout humaine. J'ai souvent vu les préjugés dont mes amis LGBTQ sont victimes et leurs souffrances par rapport à cela. Dans Nou La, j'ai voulu montrer la vie de ces personnes, et dire que leur sexualité ne définit pas qui elles sont dans la société. Ce sont des humains avant tout. Chose que tout le monde devrait comprendre", fait-elle ressortir.

Même si, au fil du temps le regard de la société semble évoluer sur les personnes LGBTQ, ces dernières sont toujours victimes de discrimination, de stigmatisation et de violence. Ces actes de violence surviennent surtout dans les familles, à l'école, dans les transports publics ou encore dans la rue. Une situation inadmissible qu'il convient de dénoncer. La direction de ce film documentaire porte la griffe de Patrice Lajoie et d'Abel Pel, deux autres confrères de La Sentinelle. D'une durée de 30 minutes, Nou La dévoile, à visage découvert, la vie de trois LGBTQ, Manel, transexuel, Mim, gay, et Miu, pansexuelle (NdlR, noms d'emprunt). Avec beaucoup d'émotion, chacun y conte son vécu et le regard que lui porte la société.

Manel nous raconte ainsi comment, dans les années 70, elle devait se forcer pour se faire passer pour un jeune homme, alors que ce n'était pas son identité. En effet, en ce temps-là, le moindre soupçon d'être une personne LGBTQ pouvait être fatal. Âgé de 23 ans, Mim témoigne de la chance qu'il a de vivre sa vie sexuelle en toute liberté. Il affirme qu'il n'a pas à s'expliquer par rapport à ses préférences sexuelles. Enfin, Miu nous parle de la pansexualité, terme qui signifie l'attirance physique, sexuelle, affective ou romantique pour toute personne, sans égard à son sexe ou son genre. Elle explique les difficultés et les rejets qu'elle a subis. Nou La est une incursion dans la vie des LGBTQ qui nous fait comprendre que la sexualité ne définit pas l'être humain. Qu'une personne est au final bien plus que ses préférences sexuelles.